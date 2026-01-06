元NGT48でタレントの中井りか（27）が6日までにインスタグラムを更新。子どもの成長に関する周囲の“マウント”的な発言に複雑な思いをつづった。

1児の母である中井は、ストーリーズに愛娘の写真をアップし「夜なので弱音を許してほしいのですけれど 同じことで悩んでるママがいたらと思って書きます」と、正月に親戚が集まった際の出来事について切り出した。

親戚からは、中井の愛娘より3〜4カ月ほど早く生まれた“先輩赤ちゃん”を引き合いに出して「○○ちゃんはもう○○ができるよ!」といった言葉も投げかけられたという。「成長マウント的なのがうざすぎて毎日の育児で心身疲弊してる中に普通にストレスだったし そもそもその子のほうがお姉ちゃんだし 比べる必要なんてないのになんか比べられてる気がしてとっても嫌でした!!!!笑」と不快感をあらわにした。

「わたしは我が子が1番だしわざわざ言わなきゃいけないことなのかな?と思ったし 何より別にこぴめはこぴめなんだから何も焦る必要はないのに イライラしてしまった自分も嫌だった」と複雑な思いを吐露。「こぴめには微塵もイライラしてないよそういう何かを比べてマウント取ってくるようなのがイライラしたよってだけ私が心狭すぎるのかも笑」とつづった。

中井は24年3月にテレビ東京の三宅優樹ディレクターとの結婚を発表。25年1月に第1子出産を報告した。