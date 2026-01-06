浜辺美波×目黒 蓮（Snow Man）が表紙の『ダ・ヴィンチ』2026年2月号【目次】
●特集１
人の数だけ、愛の形がある
偏愛文学！
◎［扉イラスト］谷口菜津子
◎「偏愛」ってどんな愛？ ［インタビュー］春日武彦
◎これぞ私の偏愛本
［寄稿・インタビュー］岩崎う大（かもめんたる）／上坂すみれ／江口夏実／大森時生／河村拓哉（QuizKnock）／小池水音／こたけ正義感／
児玉雨子／最果タヒ／清野とおる／伽説いわし（にぼしいわし）／早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）／MAYA（NiziU）／南 沙良／森見登美彦
◎翻訳家の愛し方 ［インタビュー］岸本佐知子
◎作家が語る偏愛 ［対談］頭木弘樹×平山夢明
◎本誌編集部員が選ぶ 偏愛プラチナ本
◎愛の力で復刊を実現！
書泉・芳林堂書店に訊く偏愛のすすめ
◎あの人の偏愛生活
［インタビュー］大和田伸也／ジェーン・スー／タナカカツキ／水野太貴（ゆる言語学ラジオ）
特集２
祝！放送30周年！
TVアニメ『名探偵コナン』動き続ける物語
◎30周年特別企画 「エピソードZERO」より
［対談］山口勝平×山崎和佳奈
◎アニメオリジナルエピソード制作秘話
プロデューサー座談会
◎ファンが選ぶ！ オリジナルエピソードランキング＆脚本家インタビュー
［インタビュー］浦沢義雄／櫻井武晴／松田千里／宮下隼一
◎TVアニメ『名探偵コナン』オリジナルエピソードができるまで
［マンガ］地球のお魚ぽんちゃん
◎制作現場潜入ルポ！ ［インタビュー］高山みなみ
◎テーマソング担当アーティストに聞く楽曲と作品の関係性
［インタビュー］倉木麻衣／BREAKERZ
●インタビュー＆対談＆鼎談
朝井まかて、阿津川辰海、長谷川まりる、石田夏穂、金子玲介、間宮改衣、松嶋菜々子、佐久間大介（Snow Man）、高杉真宙、長谷川 慎（THE RAMPAGE）、深田晃司、高橋 優、菅 広文（ロザン）、コウイチ ほか
●ノべル ダ・ヴィンチ
2026年1月放送スタート！
TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』
［鼎談］今村翔吾×梅原裕一郎×三吉彩花
●コミック ダ・ヴィンチ
20年以上にわたり紡がれてきた、
能楽師・憲人の物語がついに完結
『花よりも花の如く』成田美名子インタビュー
●好評連載中
◎荒木経惟「男――アラーキーの裸ノ顔――」中島 歩
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎北尾トロ「走れ！ トロイカ学習帳」
◎穂村弘「短歌ください」
◎平井まさあき（男性ブランコ）「あちらこちらのオノマトペ」
◎小原 晩「ふんだりけったりファミレスいったり」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 『猿』京極夏彦
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい‼」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」
●TOPIX
◎2号連続掲載
台湾を知り尽くした著者による日台小説
池澤春菜「猫猫馬馬虎虎」
