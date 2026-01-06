●特集１

人の数だけ、愛の形がある

偏愛文学！

◎［扉イラスト］谷口菜津子

◎「偏愛」ってどんな愛？ ［インタビュー］春日武彦

◎これぞ私の偏愛本

［寄稿・インタビュー］岩崎う大（かもめんたる）／上坂すみれ／江口夏実／大森時生／河村拓哉（QuizKnock）／小池水音／こたけ正義感／

児玉雨子／最果タヒ／清野とおる／伽説いわし（にぼしいわし）／早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）／MAYA（NiziU）／南 沙良／森見登美彦

◎翻訳家の愛し方 ［インタビュー］岸本佐知子

◎作家が語る偏愛 ［対談］頭木弘樹×平山夢明

◎本誌編集部員が選ぶ　偏愛プラチナ本

◎愛の力で復刊を実現！

書泉・芳林堂書店に訊く偏愛のすすめ

◎あの人の偏愛生活

［インタビュー］大和田伸也／ジェーン・スー／タナカカツキ／水野太貴（ゆる言語学ラジオ）

特集２

祝！放送30周年！

TVアニメ『名探偵コナン』動き続ける物語

◎30周年特別企画 「エピソードZERO」より

［対談］山口勝平×山崎和佳奈

◎アニメオリジナルエピソード制作秘話

プロデューサー座談会

◎ファンが選ぶ！ オリジナルエピソードランキング＆脚本家インタビュー

［インタビュー］浦沢義雄／櫻井武晴／松田千里／宮下隼一

◎TVアニメ『名探偵コナン』オリジナルエピソードができるまで

［マンガ］地球のお魚ぽんちゃん

◎制作現場潜入ルポ！ ［インタビュー］高山みなみ

◎テーマソング担当アーティストに聞く楽曲と作品の関係性

［インタビュー］倉木麻衣／BREAKERZ

●インタビュー＆対談＆鼎談

朝井まかて、阿津川辰海、長谷川まりる、石田夏穂、金子玲介、間宮改衣、松嶋菜々子、佐久間大介（Snow Man）、高杉真宙、長谷川 慎（THE RAMPAGE）、深田晃司、高橋 優、菅 広文（ロザン）、コウイチ　ほか

●ノべル ダ・ヴィンチ

2026年1月放送スタート！

TVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』

［鼎談］今村翔吾×梅原裕一郎×三吉彩花

●コミック ダ・ヴィンチ

20年以上にわたり紡がれてきた、

能楽師・憲人の物語がついに完結

『花よりも花の如く』成田美名子インタビュー

●好評連載中

◎荒木経惟「男――アラーキーの裸ノ顔――」中島 歩

◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」

◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」

◎北尾トロ「走れ！ トロイカ学習帳」

◎穂村弘「短歌ください」

◎平井まさあき（男性ブランコ）「あちらこちらのオノマトペ」

◎小原 晩「ふんだりけったりファミレスいったり」

◎加藤俊甫「煙の中に在る話」

◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」

◎中野京子「怖い絵」

◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」

◎お化け友の会通信 from 怪と幽　『猿』京極夏彦

◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい‼」

◎鈴木涼美「めめSHEやつら」

●TOPIX

◎2号連続掲載

台湾を知り尽くした著者による日台小説

池澤春菜「猫猫馬馬虎虎」