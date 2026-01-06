ÃæÆü¡¢MLBÄÌ»»164ËÜÎÝÂÇ¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¡×
¡¡ÃæÆü¤Ï6Æü¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø23¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¥Î¡¼¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë´·¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥É¥é¥´¥ó¥º90¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤ÎÇ¯¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥µ¥Î¡¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»722»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.233¡¢164ËÜÎÝÂÇ¡¢424ÂÇÅÀ¡¢OPS.801¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§ ¥µ¥Î¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¹ñ ÀÒ ¡§ ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó ¡§ ÆâÌî¼ê
À¸Ç¯·îÆü ¡§ 1993Ç¯5·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì
Åê ÂÇ ¡§ ±¦Åê¤² ±¦ÂÇ¤Á
¿ÈÄ¹¡¿ÂÎ½Å ¡§196cm¡¿126kg
°¦ ¾Î ¡§¥´¥ê¥é