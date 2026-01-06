平愛梨、次男リクエストの5人分手作りランチ披露「見た目が可愛い」「最高のお昼ごはん」の声
【モデルプレス＝2026/01/06】タレントの平愛梨が1月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。次男リクエストのランチメニューを披露し、反響が寄せられている。
【写真】4児のママタレ「見た目が可愛い」5人分の次男リクエスト昼食メニュー
平は「お昼ごはん◆（※◆は正式にはハートマーク）」とつづり、ハッシュタグで「＃平飯」と添えて写真を投稿。「次男リクエストのオムライス」という5人分のオムライスにはケチャップで「A」「K」「E」「☆」（Kは2つ）が書かれており、「やる気出さねばなのに正月早々疲れてしまってる」「作ったら満足してダウン」などと心境を綴っている。
この投稿は「子どものリクエストご飯美味しそう」「見た目が可愛い」「最高のランチ」「身体休めてね」「ママお疲れ様」と話題となっている。
平は、サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4児のママタレ「見た目が可愛い」5人分の次男リクエスト昼食メニュー
◆平愛梨、次男リクエストのオムライス公開
平は「お昼ごはん◆（※◆は正式にはハートマーク）」とつづり、ハッシュタグで「＃平飯」と添えて写真を投稿。「次男リクエストのオムライス」という5人分のオムライスにはケチャップで「A」「K」「E」「☆」（Kは2つ）が書かれており、「やる気出さねばなのに正月早々疲れてしまってる」「作ったら満足してダウン」などと心境を綴っている。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿は「子どものリクエストご飯美味しそう」「見た目が可愛い」「最高のランチ」「身体休めてね」「ママお疲れ様」と話題となっている。
平は、サッカー日本代表でFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】