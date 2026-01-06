竹内涼真、20歳超えても身長伸び続ける 目標は190cm「まだあるんじゃないかな」【再会〜Silent Truth〜】
【モデルプレス＝2026/01/06】俳優の竹内涼真が1月5日、都内で開催されたテレビ朝日系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（1月13日スタート／毎週火曜よる9時〜）の制作発表会見に、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知とともに出席。2026年の抱負を明かす場面があった。
本作は、作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作「再会」を原作とする連続ドラマ。小学6年生の時以来、23年ぶりに“初恋の相手”と再会する刑事・飛奈淳一を竹内が演じ、殺人事件の容疑者として淳一と再会する初恋相手・岩本万季子役を井上が務める。
会見内では、キャスト陣が2026年の抱負を語る場面も。竹内は「あと3cmくらい」と書いたフリップを掲げ、「（身長が）あと3cmくらいで190cmになります」と告白。「ちなみに、今、伸びてますか？」と尋ねられると「ちょっと伸びた」と答え、「187ぐらいに来てて、あと3cmで190。いくんだったらいきたい」と続けた。
また、「身長を伸ばすためにやっていることはあるか？」という質問に竹内は「特にないですけど」とした上で、「だいたい20歳までに止まるとか言われてますけど、本当なのかな。僕、伸びたんで。20歳から30歳までで伸びたから、まだあるんじゃないかな」と期待。「『190cmです』っていうのかっこいいなと思って」と話す竹内に、瀬戸が「もう言えばいいじゃん」と投げかけると、竹内は「先に言ってたら追いついてくるかもしれない（笑）。僕は2026年、プロフィールを190に変えます」と宣言して笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
また、「身長を伸ばすためにやっていることはあるか？」という質問に竹内は「特にないですけど」とした上で、「だいたい20歳までに止まるとか言われてますけど、本当なのかな。僕、伸びたんで。20歳から30歳までで伸びたから、まだあるんじゃないかな」と期待。「『190cmです』っていうのかっこいいなと思って」と話す竹内に、瀬戸が「もう言えばいいじゃん」と投げかけると、竹内は「先に言ってたら追いついてくるかもしれない（笑）。僕は2026年、プロフィールを190に変えます」と宣言して笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
