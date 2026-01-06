ILLITモカ＆ウォンヒ、AKB48現役＆OGメンバーとの記念ショット＆ダンスコラボに反響「成功したオタク」「推しに挨拶できる世界線尊い」
【モデルプレス＝2026/01/06】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のX（旧Twitter）が1月4日、更新された。AKB48とのオフショットを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】AKB48レジェンド＆韓国ガールズグループメンバーが「奇跡の共演」
2025年12月31日に第76回NHK紅白歌合戦」（東京・渋谷 NHKホール）に出演したILLIT。これを受け、同アカウントは番組で共演したAKB48のOGの前田敦子・大島優子、現役メンバーの小栗有以・伊藤百花、そしてモカ（MOKA）・ウォンヒ（WONHEE）との記念ショットを公開した。今回の共演について「前田敦子さん、大島優子さん、小栗有以さん、伊藤百花さんとご挨拶させていただきました！お会いすることができて、とても光栄です 夢のような時間でした」とつづっている。
またモカは以前出演した韓国のYouTube番組「textextboom」にて「将来の夢はAKB48だった」と発言。今回Instagramでは、AKB48公式アカウントでAKB48「ヘビーローテーション」、ILLIT公式アカウントではILLIT「NOT CUTE ANYMORE」のダンスチャレンジも行った様子を公開し、念願のコラボレーションとなった。
この投稿には「成功したオタクだね」「激アツ」「すごいメンツ」「推しに挨拶できる世界線尊い」「可愛いが大渋滞」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKB48レジェンド＆韓国ガールズグループメンバーが「奇跡の共演」
◆ILLITモカ＆ウォンヒ「夢のような時間でした」AKB48と交流
2025年12月31日に第76回NHK紅白歌合戦」（東京・渋谷 NHKホール）に出演したILLIT。これを受け、同アカウントは番組で共演したAKB48のOGの前田敦子・大島優子、現役メンバーの小栗有以・伊藤百花、そしてモカ（MOKA）・ウォンヒ（WONHEE）との記念ショットを公開した。今回の共演について「前田敦子さん、大島優子さん、小栗有以さん、伊藤百花さんとご挨拶させていただきました！お会いすることができて、とても光栄です 夢のような時間でした」とつづっている。
◆ILLIT＆AKB48の記念ショットに反響
この投稿には「成功したオタクだね」「激アツ」「すごいメンツ」「推しに挨拶できる世界線尊い」「可愛いが大渋滞」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】