えなこ、ハイレグレオタード姿が話題「新年から攻めてる」「際どい」
【モデルプレス＝2026/01/06】コスプレイヤーのえなこが1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。美しいスタイルが際立つレオタード姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】31歳コスプレイヤー「新年から攻めてる」際どいハイレグレオタード姿
えなこは「おはよ〜」とつづり、ワンピースタイプの和柄レオタードで椅子に腰掛けた姿を投稿。スラリと伸びた美しい脚が際立つハイレグスタイルとなっている。
この投稿に「新年から攻めてる」「際どい」「流石のスタイル」「可愛い」「美しすぎ」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
