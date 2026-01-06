乃木坂46井上和、ベッドで美脚全開「透明感レベチ」「綺麗と可愛いのハイブリッド」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/01/06】乃木坂46の井上和が1月5日、自身のInstagramを更新。ベッドの上でのショートパンツ姿のリラックススタイルを披露した。
【写真】乃木坂46人気メンバー「透明感レベチ」美脚全開ベッドショット
井上は「本日発売のヤングマガジン6号で表紙と巻頭グラビアを務めさせていただいています！よろしくお願いします！」と1月5日発売の「ヤングマガジン」（講談社）6号の表紙・巻頭グラビアへの登場を報告し、オフショットを複数枚投稿。スラリと美しい脚が際立つショートパンツにTシャツ姿でベッドの上で撮影した写真や、赤いオフショルダーニットのミニワンピース姿、白いキャミソール姿のキッチンショットなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「透明感レベチ」「天使」「彼女感すごい」「どの洋服もすごく似合ってる」「綺麗と可愛いのハイブリッド」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆井上和、ベッドの上でのショーパンリラックスコーデ公開
◆井上和の投稿に反響
