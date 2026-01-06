º£°æÃ£Ìé¤¬¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡ÖWBC¤Ï½Ð¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¡× 1Ç¯ÌÜ¤ÎË»¤·¤µ¤È²ÈÂ²¤òÍýÍ³¤Ëµó¤²¤ë
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º£°æÃ£Ìé¡Ê27¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î¥À¥¤¥¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¡£¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤Æ²ñ¸«¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿º£°æ¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤À¤¤¡©¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡£²¶¤ÏÃ£Ìé¡£À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ô¤¯¤¾¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡×¤Ê¤É¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥í¥ºÆþ¤êº£°æÃ£Ìé¤¬ÇØÉé¤¦Á´ÊÆ4°ÌÂçÅÔ»Ô¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Î½Å°µ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¥·¥Ó¥¢¤ÊÌÜ
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¸ø¼¨¸å¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É»ñ¶âÎÏËÉÙ¤ÊµåÃÄ¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤¿Ãæ¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÇØÈÖ¹æ¤ÏÀ¾Éð»þÂå¤Î¡Ö48¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö45¡×¤Ë·èÄê¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë±¦ÏÓ2¿Í¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶öÁ³¤Ë¤â¤ªÆóÊý¤È¤â45ÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ïºòµ¨½ªÎ»¸å¡¢5Ç¯Ï¢Â³2¥±¥¿¾¡Íø¤Îº¸ÏÓ¥Ð¥ë¥Ç¥¹¤¬FA¤È¤Ê¤ê¡¢º£°æ¤Ë¤Ï¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÆ¯¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ÅÏÊÆ1Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¡ËÅêµå´Ö³Ö¤¬Ã»¤¤¡£»þº¹¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÂÐ±þ¤â1Ç¯ÌÜ¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤·¤Æ´·¤ì¤Æ¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢£WBC¤ÏÉÔ»²²Ã¡Ö1Ç¯ÌÜ¤ÇË»¤·¤¤¡×
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëº£Ç¯3·î¤ÎWBC¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤¬¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë1Ç¯ÌÜ¤ÇË»¤·¤¤¡£²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£²ó¤Ï½Ð¤ëÊý¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
