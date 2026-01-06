2026年度末で“卒業”することが決まったJR東日本Suicaのペンギン。四半世紀にわたって愛されてきたマスコットキャラクターだけに、驚きと悲しみの声があふれた。

ペンギンといえば、コロンと丸いフォルムやヨチヨチ歩く姿がなんとも可愛らしく、水族館でも動物園でも大人気だ。それだけにペンギンキャラはSuica以外にもたくさんいる。そこで、10代から70代の女性300人に「好きなペンギンキャラクター」アンケートを実施。みんなが選んだ愛されペンギン、栄えある1位は果たして……!?

10位は4票で、「新世紀エヴァンゲリオン」に登場するペンペン。葛城ミサトの家に住み、お酒を飲んだり温泉が好きだったり、さらには新聞まで読めて人の言葉を理解する、とっても知能の高いペンギンだ。

ドンペン、Suica、ぺんぎん？、コウペンちゃん…ほか「お前らペンギンだったっけ」メンバー全10羽が集結！

「フォルムが好き」（千葉県・47歳）、「おっさんくさいところが良い」（宮城県・38歳）、「ストローでビール飲むところが可愛い」（埼玉県・33歳）など、ひとクセある個性的なところが好かれている模様。

「“新種の温泉ペンギン”という設定のペンペンですが、そのモデルはイワトビペンギンと言われています。眉毛のような赤い“冠羽”がチャームポイント」

と解説してくれたのは長年のペンギンファン……推しペンギンはイワトビペンギン→コウテイペンギン→アデリーペンギン、アデリー見たさに名古屋港水族館に通いつめる40代女性だ。推しキャラはSuicaで、将来の夢は「宝くじを当ててアデリーを飼うこと」だそう。

「お酒を飲むキャラは今でこそ『ちいかわ』もいますが、当時としては画期的だったと思います」

とはキャラクター誌スタッフ。ファンと専門家それぞれの立ち位置ならではの分析をしてもらった。

あつ森とすみっコが8位に

続いては、ゲーム「あつまれどうぶつの森」のペンタと「すみっコぐらし」のぺんぎん？が、9票で8位に。

2001年に第1作がリリースされてから現在まで、世代を超えて愛されている「どうぶつの森」シリーズ。中でも「〜だペン」が口グセのペンタは人気キャラで、「ちょっとヤンチャそうで明るいところが好き。ゲームの中で引き留めまくって、ずっといてもらってました（笑）」（大阪府・36歳）、「子どものころよく『どうぶつの森』をプレイしていて思い出深い。いつも筋トレの話をしていて可愛かった」（東京都・19歳）、「なんとなく『どうぶつの森』の中でいちばん誠実そうな気がするので」（大阪府・57歳）、「歩き方が可愛い」（三重県・37歳）と、“どう森”ラバーたちからの熱い推しコメントが。

「明るいハキハキキャラのペンタは「あつ森」でも人気の住民。1月5日が誕生日なのでお祝いしてあげて」（キャラクター誌スタッフ）

また、2012年の発表以来、高い人気を維持している「すみっコぐらし」のぺんぎん？は、「もはやペンギンに見えない丸すぎるフォルムが安心感を与えてくれる」（埼玉県・58歳）という癒やしキャラ。緑色で自分がペンギンなのか自信がなく、昔は頭にお皿があったような気がしている……という設定も。「可愛い！ 映画でもたくさん活躍していて微笑ましいです」（千葉県・28歳）、「面白いし、見ていてほっこりする」（東京都・38歳）などの声が寄せられた。

「本当はカッパなの？ と思わせる設定で、名前にも“？”がついているのが面白い。ちなみに『ぺんぎん（本物）』というキャラも登場しています」（キャラクター誌スタッフ）

6位7位は意外なあの子

7位はドン・キホーテのマスコット、ドンペンで14票獲得。1998年からドン・キホーテのお店を手伝っている、夜が大好きなドンペン。月に乗っているイラストには、「夜がさみしいなら、ドンペンがいつもいるからドン・キホーテにおいでよ」という泣けるメッセージが込められているとか。

「いつも見ているから」（長崎県・67歳）、「見慣れているから」（愛知県・61歳）と、認知度抜群な上、「活発なイメージで好き」（福島県・50歳）、「愛らしくてほのぼのする」（香川県・47歳）と元気いっぱいなところも好まれている。そんなドンペンくん、年代別では60代で第1位！ ドンキ好きは若者かと思いきや、意外とシニア層が陰の支持者なのかもしれない。

「ドンペンは今やグッズも販売される人気者ですが、もとはPOPライターが描いたイラストから生まれたキャラ。たしかに有名キャラではありますが、まさか、すみっコぐらしを超える順位とは驚きです」（キャラクター誌スタッフ）

6位は、1993年にサンリオ初の悪役キャラクターとして登場したバッドばつ丸。20票を獲得した。「とにかく昔から好き」（三重県・40歳）、「子どものころ大好きで、よくグッズを買っていた」（愛知県・46歳）、「学生のころすごく流行った」（兵庫県・60歳）と初期ファンのコメント多し。また「可愛らしいキャラが多い中、ちょっと尖った感じが好き」（東京都・59歳）、「ツンデレで可愛い」（熊本県・15歳）、「クールなところが特別感」（山口県・41歳）、「悪そうな感じがいい」（愛知県・47歳）など、異色な悪キャラに惹かれるという声も目立った。

「バイキンマンにはアンパンマンが、クロミにはマイメロがいるもので、単体の“悪役キャラ”は珍しいですね」（キャラクター誌スタッフ）

昭和女児に刺さった

5位も同じくサンリオから、22票でタキシードサムだ。1980年にテスト販売が開始されたという、バッドばつ丸の大先輩にあたる。おしゃれで食いしん坊でちょっとドジ、キーポイントの蝶ネクタイを365本も持っている男のコだ。

「自分とほぼ同い年で懐かしいし、落ち着く」（京都府・44歳）、「昭和から見ていて愛着があるし、温かさのあるキャラ」（東京都・48歳）、「ペンギンキャラのはしりで可愛かった」（東京都・71歳）、「子どものころ、グッズを持ってました」（広島県・49歳）など、長く愛されてきた歴史が伝わってくるコメントが多数寄せられた。年代別では40代で1位。同世代は特に思い入れが深いようだ。

「現在のパステル＆丸っこいイマドキなキャラデザよりも昭和の頃のあかぬけてないデザインが好き……」（長年のペンギンファン）

「昭和のペンギンファンシーグッズの代表格。当時の小学生に爆発的に流行りました。そこから息の長〜いファンも多い」（キャラクター誌スタッフ）

世界的人気者

4位は23票獲得でポッチャマがランクイン。1996年発売のゲームから始まりアニメやトレカも大人気、世界中に多数のファンを持つ「ポケットモンスター」に登場するペンギンキャラだ。小さなクチバシと丸くて大きな目が特徴で、数あるポケモンの中でも人気が高い。

「愛くるしいビジュアルと色味が好き」（新潟県・17歳）、「丸いフォルムと胸を張るポーズが好き」（岐阜県・31歳）というルックスファンも多いが、「ポケモンで最初に選んだから思い出深い」（広島県・39歳）とゲームやアニメの懐かしい記憶をあげる声も。「唯一、人生の中で深く絡んだことがあるペンギンキャラ。ダイヤモンド・パールをプレイしていたころの大事なパートナー」（鳥取県・32歳）、「小さいころからアニメを見ていて最初に可愛いと思ったキャラクター。今もゲームでは必ずゲットしてます」（埼玉県・18歳）、「子どものころアニメを見て“可愛い！ いいないいな”と言っていたら、兄が可愛がっていたポッチャマのぬいぐるみをくれた」（愛知県・17歳）など、ほっこりエピソードが続出。特に30代以下で強さを発揮し、10代1位、20代と30代で2位に。

「ポケモン『ダイヤモンド・パール』に登場したみずタイプのペンギンポケモン。“可愛いから進化させない”というファンも多かった」（キャラクター誌スタッフ）

令和のキャラが3位に

いよいよベスト3。3位は24票でコウペンちゃん。2017年、Twitter（現在のX）にイラストが投稿され瞬く間に大人気になったキャラクターで、すべてを肯定して褒めてくれる言葉は癒やし度満点！

「ポジティブになれる」（愛知県・52歳）、「元気になれる言葉をくれる」（愛知県・17歳）、「前向きにさせてくれるし可愛い」（愛知県・55歳）、「なんでも肯定してくれるゆるふわ癒やしなコウペンちゃん。布団から出たくない季節になると、いつも言葉を聞きたくなる」（神奈川県・19歳）、「見るたびに癒やされてます」（福岡県・24歳）、「ポジティブな言葉で癒やしてくれる」（広島県・40歳）など、幅広い世代が日々、元気づけられているようだ。他のキャラに比べると誕生からまだ日が浅いのに、この浸透度はすごい。疲れたときにそばにいてほしいコ、No.1かも!?

「コウテイペンギンの赤ちゃんがモデル。マンガでは成鳥や、私の好きなアデリーペンギンも登場します。でも薄い価値観の言葉を放つところが苦手で、コウぺんちゃんスタンプを送るタイプの人とは仲良くできないかな」（長年のペンギンファン）

「性格のいい癒やしキャラ。コウテイペンギンのコウテイは何でも肯定してくれるという意味もあるとか」（キャラクター誌スタッフ）

ミスドコラボも

2位は27票でピングー。1980年、スイスのクレイアニメから生まれたキャラクターで、ベスト10内で唯一の海外発祥だ。明るく元気でちょっとヤンチャ。でも妹を可愛がっていたり、ベビーシッターをしたりと頼もしい男の子。日本でもNHK教育テレビなどでアニメが放映され、人気を博した。

「小さいころ、ビデオを繰り返し見ていた」（大分県・29歳）、「独特なアニメーションが好きだった」（北海道・42歳）、「娘が子どものころ好きでよく見ていて、グッズを集めてました」（神奈川県・64歳）、「昔から大好きで、今は放映されてなくて残念。言葉を発さなくても伝わる柔らかいやりとりが好きです」（神奈川県・53歳）と、長く愛されている様子が伝わってくる。またミスタードーナツとのコラボグッズも思い出深いようで、「昔、たくさん集めてました」（兵庫県・43歳）、「ミスドの袋、今も持ってます！」（京都府・63歳）という声も。各世代から支持を受け、20代と50代で2位に入った。乞う、アニメ放映復活！

「ピングーの胸の黄色、妹・ピンガの柄的にコウテイペンギンがモデルだとにらんでいます。住まいも南極なので」（長年のペンギンファン）

涙の引退

そしてラストは、54票の圧倒的票数でSuicaのペンギンが堂々の1位に。もともとは絵本のキャラクターで、2001年からJR東日本のプリペイドICカードSuicaのマスコットに。長い間愛されてきたが、前述のとおりSuica誕生25周年となる2026年度末を持って“卒業”が決まった。

「卒業しちゃうのが寂しい。お世話になりました！」（埼玉県・16歳）、「かわいくて大好き。卒業を決めた人に怒ってます！（笑）」（千葉県・15歳）、「見た目もいいし、名前がないところも目新しくて好き。卒業と聞いて、本当に悲しいです」（神奈川県・61歳）と嘆く声がてんこ盛り。やはりショッキングなニュースだったようだ。生活に密着している交通系キャラだけに、「昔から馴染みがあってホッとします」（東京都・74歳）、「毎日定期券を使っているので目に触れる機会が多いし可愛いです」（東京都・60歳）、「いつも持ち歩いているので。見れば見るほど味が出る可愛らしさ」（神奈川県・76歳）、「見慣れているので安心感がある」（宮城県・49歳）と、もはや一緒にいるのが当たり前というくらいの存在感だ。

そしてすごいのが、「シンプルなデザインが好き」（岡山県・48歳）、「今後もグッズを出してほしい」（福岡県・38歳）、「利用したことはないけど、親近感がある」（香川県・54歳）など、JR東日本以外の地域からも票を集めたところ。また30代、50代、70代で1位、他世代でもベスト5上位に入り、まさに全世代＆全国区の人気が証明された。卒業は本当に悲しいけれど、残りの1年強を悔いなくSuicaのペンギンに捧げましょう〜！

「最愛のペンギンが1位で満足です。やっぱりアデリーのフォルムが最高。アデリーマニアにはSuicaの次点でアイ・オー・データ機器のキャラ、いおたろを推します。チェックしてみて」（長年のペンギンファン）

「鳥のロゴマークを変えて凋落した企業が多いという都市伝説もあり、JR東日本の今後が心配。Suicaの引退は本当に残念ですが、次なる強キャラの登場を楽しみにしています」（キャラクター誌スタッフ）

というわけで、キュートなキャラが勢揃いしたペンギンキャラランキング。寒い冬、ペンギンたちの愛らしさに包まれて心だけでも温かく過ごしたい！

