歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

新年の意気込みを投稿しました。愛犬と共に撮影された3枚の写真とともに、今年の活動予定について報告しています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 2026年の抱負と予定を公開 「あっという間に時が過ぎてしまいそう」「身体に気を付けて、心穏やかに良い年にしましょうね」 愛犬と笑顔ショット





投稿には「皆さま 本年も宜しくお願い致します」と新年の挨拶で始まり、2026年の活動予定としてレコーディングやシンフォニックコンサート、夏のコンサート、海外コンサート（予定）、ディナーショーなどを行うことが明かされています。





工藤さんは「あっという間に時が過ぎてしまいそうです 笑」と多忙な一年になりそうな様子を綴り、「とにかく健康が1番ですね！お互いに身体に気を付けて、心穏やかに良い年にしましょうね」と健康の大切さにも触れています。





投稿された写真は、青空の下で愛犬と戯れる工藤さんの姿が印象的です。一枚目の写真では、白と黒の模様の犬と灰色がかった毛の犬、2頭と一緒にリードを持ちながら笑顔で写っています。二枚目では紫色の帽子を被り、愛犬と寄り添う様子が捉えられています。







三枚目は室内で撮影された愛犬の後ろ姿で、これについて工藤さんは「3枚目の後姿に萌え〜」とコメントを添えています。灰色がかった黒と白の混ざった毛並みの小型犬が、後ろ足を広げ静かにくつろぐ様子が写されています。







この投稿に、「みーんな可愛い 今年も少しでも多くしーちゃんに会えますように」「笑顔が眩しい」「今年も素敵な歌声届けて下さい 一生懸命応援します」「今年もしーちゃんからエネルギーをもらって１年頑張りたいと思います」「本当に駆け抜ける一年になりそうですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】