Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¤Î²¼¹â°æ¸Í¤Ç6Åï¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¡¡1¿Í¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡¡½»¿Í¤Î¹âÎð½÷À¤ÈÏ¢Íí¤È¤ì¤º¡¡¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤Ë²È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö½»ÂðÌ©½¸ÃÏ¡¡µþ²¦Àþ¾åËÌÂô±Ø¤«¤éÌó600£í
¤±¤µ¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç½»Âð6Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤«¤é1¿Í¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢¿ùÊÂ¶è²¼¹â°æ¸Í¤Ç¡Ö°ì¸Í·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É37Âæ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2³¬·ú¤Æ½»Âð6Åï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ115Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢¤³¤Î¤¦¤Á²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½»Âð¤«¤é1¿Í¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¾Æ¤·¤¿½»Âð¤Ë¤Ï90Âå¤Î½÷À¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ï¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ïµþ²¦Àþ¾åËÌÂô±Ø¤«¤é¤ª¤è¤½600¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿½»Âð¤ÎÌ©½¸ÃÏ¤Ç¤¹¡£
