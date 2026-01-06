4日に東京ガーデンシアターで行われた音楽フェス「New Beginning Fes」の腕相撲企画で、ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」のSHOOTこと森愁斗（23）が腕を負傷。6日、グループ公式サイトなどを通じ右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けたと発表された。事態を受け「New Beginning Fes」は公式サイトで謝罪した。

イベント主催のフジテレビは「『New Beginning Fes 2026』において、BUDDiiSのメンバーSHOOT様が負傷されました。 今回の件は、SHOOT様が腕相撲対決のコーナーに出演した際に起きたもので、その後のBUDDiiSのライブアクトには参加いただく事がかないませんでした」と状況を説明。

また森が右上腕骨骨幹部骨折と診断され2月上旬まで療養することを受け「主催者として、大変申し訳なく、深くお詫び申し上げると共に、心より御見舞い申し上げます」と謝罪した。

フェスの様子を収めた地上波特別番組は、2月2日に同局（関東ローカル）にて放送予定だったが「SHOOT様が不在のパフォーマンスの放送となります」と伝えた。

事態が起こったのは、BUDDiiS のほかaoenや Lienel、n.SSign 、OWVが参加していた「アームレスリング最強グループ決定戦」。

6日、出演者のOWVの公式Xが更新され、「SHOOT様ご本人ならびに、BUDDiiSメンバーの皆様、所属事務所様、また日頃より応援されているファンの皆様にご心配をおかけしましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪。「SHOOT様が一日も早くご回復されますことを、中川はじめOWVメンバー、スタッフ一同、心よりお祈り申し上げます」と呼びかけた。

この投稿のコメント欄には「愁斗くん、BUDDiiSへのお気遣いありがとうございます」「また一緒に共演できる日を待ってます」「皆様もあまりお心を痛めないでいただきたいです」と、さまざまな声が寄せられた。

また森は自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「予期せぬアクシデントなので、誰も悪くありません」と投稿。「OWVの中川くんもライブ終わりにお見舞いに来てくれました」とし「しょうがないことだし気にしないでね！」と呼びかけていた。