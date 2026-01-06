¡Ú Çò·ìÉÂ ¡Û¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¡¡¡ÖÍ×ÀºÌ©¸¡ºº¡×¡¡¡ÖÂÎÄ´¤¬°¤¤Æü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤â¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿ÈÂÎ¤Ë²¿¤«°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡×¡¡ÉÂ±¡¤Ø
Çò·ìÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶á¶·¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÍ×ÀºÌ©¸¡ºº¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢ÉûºîÍÑ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂÎÄ´¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤ËÂÎÄ´¤¬°¤¤Æü¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ø¤Î·üÇ°¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Î¸¡ºº¤Î½çÈÖ¤òÂÔ¤ÄÀ°Íý·ô¤Î²èÁü¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡ÖÀèÀ¸¤Ë¤â¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿ÈÂÎ¤Ë²¿¤«°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£Æü¤ÏÄ«¤«¤éÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éºÎ·ì¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤ÈÌ¼¤È¶¦¤Ë±Ç¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°Ì¼¤Ï1ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÄ¹À¸¤¤·¤Ê¤¤ã¤Í¡£¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤òÄÖ¤êÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥¤¥Ü¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯£²·î¤ËÇò·ìÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤Î¤«¤¿¤ï¤é¤Ç¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆü¾ï¤ò¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
