LE SSERAFIM所属・HYBE「SOURCE MUSIC」、初のボーイグループ結成へ オーディション開催
5人組グループ・LE SSERAFIMが所属する「SOURCE MUSIC」が、初となるボーイグループを結成する。それに先立って、きょう5日から2008年以降生まれの男性を対象とした『SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION』をオンラインにて世界同時開催する。
【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM
『SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION』の応募期間は、25日までの約3週間となる。2008年以降に生まれた男性であれば、国籍を問わず世界中からエントリーが可能。募集部門はボーカルやダンスに限定せず、個人の魅力を最大限に発揮できるあらゆる形態での応募を募り、次世代を担う新たな才能の発掘を目指す。
SOURCE MUSICは、LE SSERAFIMを世界的なスターグループへと成長させるなど、卓越したプロデュース力を証明してきた。そんな同レーベルが初めて男性練習生を募集するため、高い関心が寄せられることが予想される。
オーディション公式サイトおよびSNSに公開されたポスターには、オーディション情報を載せた宇宙船が登場。これはSOURCE MUSIC初となるボーイグループオーディションを、人類初の宇宙船打ち上げになぞらえて表現したものとなる。文字とグラフィックの自由な配置は、SOURCE MUSICが目指す「10代の個性と自律性」を直感的に表現している。
また、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとオーディション公式SNSにて同時公開される映像には、日常の中で多彩な才能を輝かせる10代の少年たちの姿が映し出されている。彼らの等身大の姿は同世代の共感を呼び、応募者たちの挑戦意欲を刺激する内容となっている。SOURCE MUSICは募集期間中、さまざまなコンテンツを順次公開し、オーディションの熱気を高めていく予定。
SOURCE MUSICは「理由と根拠のある音楽は、聴く人々に感動を与える」という価値と目標を実現するレーベルであり、現在LE SSERAFIM（KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAE）が所属している。
【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM
『SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION』の応募期間は、25日までの約3週間となる。2008年以降に生まれた男性であれば、国籍を問わず世界中からエントリーが可能。募集部門はボーカルやダンスに限定せず、個人の魅力を最大限に発揮できるあらゆる形態での応募を募り、次世代を担う新たな才能の発掘を目指す。
オーディション公式サイトおよびSNSに公開されたポスターには、オーディション情報を載せた宇宙船が登場。これはSOURCE MUSIC初となるボーイグループオーディションを、人類初の宇宙船打ち上げになぞらえて表現したものとなる。文字とグラフィックの自由な配置は、SOURCE MUSICが目指す「10代の個性と自律性」を直感的に表現している。
また、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとオーディション公式SNSにて同時公開される映像には、日常の中で多彩な才能を輝かせる10代の少年たちの姿が映し出されている。彼らの等身大の姿は同世代の共感を呼び、応募者たちの挑戦意欲を刺激する内容となっている。SOURCE MUSICは募集期間中、さまざまなコンテンツを順次公開し、オーディションの熱気を高めていく予定。
SOURCE MUSICは「理由と根拠のある音楽は、聴く人々に感動を与える」という価値と目標を実現するレーベルであり、現在LE SSERAFIM（KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAE）が所属している。