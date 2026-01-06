ダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智（25）が5日、自身のインスタグラムを更新。国民的アイドルとの共演オフショットを公開した。

「アゼルバイジャンで 二宮さんを見つけることができてよかったー！！」と嵐・二宮和也とのツーショットをアップした。

塩崎は2日放送の「ニノなのに新春SP」（後9・15）で「VIVANT撮影中なのにアポなしで突撃!!」企画に出演。「VIVANT」の撮影に参加しているはずの番組MCの二宮和也に会うため、塩崎が撮影地のアゼルバイジャンへ。SNSの情報や街の人の聞き込みを頼りに撮影場所に無事たどり着き、二宮を会うことができた。

「写真まで撮ってくださって、嬉しすぎて滅！#ニノなのに」とつづった。

M！LKのメンバーは同番組のロケ企画にたびたび出演。M！LKが昨年末初出場したNHK紅白歌合戦で二宮から高級弁当の差し入れがあったことでも話題。塩粼もストーリーズで「二宮和也さんから差し入れお弁当 マジぎゅんぎゅんぎゅん 二宮和也さんのこと好きすぎて滅！」とハイテンションでつづり、反響を呼んでいる。

ファンからは「ニノと太智くんの2ショット最高すぎて滅！」「貴重なツーショすぎてやばい」「なにこれかわいい」「めちゃくちゃいいお写真」「だいちくん二宮さんに気に入られすぎ」「ツーショット嬉しすぎる」「ツーショット素敵すぎる」「すごい ニノなのにめっちゃおもしろかった〜！」などの声が寄せられている。