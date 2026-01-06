“ミスターアウトサイダー”の異名を持つ総合格闘家、啓之輔（42）が5日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されているトイレ内での「いじめ暴行」とみられる動画について、言及した。

SNS上では数日前から、トイレ内で複数の男子生徒らが笑いながら見る中、1人の生徒が、無抵抗の生徒に対し、便所の前で顔面にパンチを入れたり、右ハイキックをしたりするなどの「いじめ暴行」とみられる動画が一部Xアカウントなどに投稿され、一気に拡散。怒りの声などが沸き起こる事態になっている。正確性は不明だが、栃木県内の高校名などを記した投稿もあり、そうした情報がさらに拡散している。

啓之輔は直接的な記述はないが「ブレイキングダウンの真似事なら辞めろ 打ち所が悪かったら取り返しがつかなくなる」と投げかけた。

ブレイキングダウン（BreakingDown）は1分間で戦う格闘技イベント。啓之輔は同イベントで花形選手として活躍。22年11月のBreakingDown6では飯田将成相手に膝蹴り1発でKO勝利。また、この試合は大会のベストKO賞として選出された。

この動画とみられる件では、栃木県警が5日、暴行容疑で捜査を始めたと明らかにしている。動画に映っていた同県内の高校に通う攻撃側の生徒から事情を聴くなどしているという。