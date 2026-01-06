ケンカをしていた猫ちゃんがフライングボディアタック！ 緊張感あふれる攻防の結末はどうなる？

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『フライングボディアタック！！！』という猫島のじかんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

喧嘩の後のお尻ふきふきもまた可愛い！

猫同士のケンカに遭遇した投稿者の猫島のじかんさん。

右の猫ちゃんが「ニャ〜オ」「ニャオオォォ」と声を上げ、左の猫ちゃんはひたすらシッポを左右に動かしています。

抗議の声を上げ続けていた猫ちゃんがしびれを切らしたように一歩踏み出して……

大きくジャンプしました！

飛び掛かった方の猫ちゃんが押さえ込むように着地。

そのまま2匹は転がるようにしてまた向き合いました。

思い切ったフライングボディアタックを見せた左の猫ちゃんの腰が引けているような。そして右の茶トラ猫ちゃんは相変わらずシッボを左右に動かしています。

先ほどは静かに聞いていた茶トラちゃんですが、今度は凄むように大きなうなり声を上げました。左の猫ちゃんがシュンとして見えます。

ちょっと動いた左の猫ちゃんが、こちらへチラッと視線を送ってきました。

そこでさらに近くで見守る猫島のじかんさん。この角度から見ると、それぞれの姿勢で勝敗が決したのがよくわかりますね。

ケンカのあとはその場所を立ち去る猫ちゃんたちでした。

豪快なフライングボディアタックで挑んだ猫ちゃんと、終始ゆらゆらとシッポをゆらして威嚇していた猫ちゃん。猫ならではの見事な動きに興味を持たれた方はぜひ動画でご覧ください。

