1·î6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬º¢¡¢Åçº¬¸©¡¢Ä»¼è¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅçº¬¸©¡¢Ä»¼è¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯ ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤âÉÙ»Î»Ô¡¢ÀÅ²¬À¶¿å¶è¡¢¾ÆÄÅ»Ô¡¢ÉÍ¾¾Ãæ±û¶è¡¢ÉÍ¾¾ÉÍÌ¾¶è¡¢ÈØÅÄ»Ô¡¢ÂÞ°æ»Ô¡¢¸ÐÀ¾»Ô¡¢µÆÀî»Ô¤Ç¿ÌÅÙ1¡Ê1·î6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬º¢¡Ë

µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï6.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Î¶­¹Á»Ô¤ÈÄ»¼èÆüÌîÄ®¡¢¤½¤ì¤Ë¹¾ÉÜÄ®¡¢Åçº¬¸©¤Î¾¾¹¾»Ô¤È°ÂÍè»Ô¤Ç¤¹¡£

ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤â¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÌÅÙ1¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤ÏÉÙ»Î»Ô¡¢ÀÅ²¬À¶¿å¶è¡¢¾ÆÄÅ»Ô¡¢ÉÍ¾¾Ãæ±û¶è¡¢ÉÍ¾¾ÉÍÌ¾¶è¡¢ÈØÅÄ»Ô¡¢ÂÞ°æ»Ô¡¢¸ÐÀ¾»Ô¡¢µÆÀî»Ô¤Ç¤¹¡£

¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û

¢£¿ÌÅÙ5¶¯

¢¢Ä»¼è¸©

¶­¹Á»Ô Ä»¼èÆüÌîÄ® ¹¾ÉÜÄ®

¢¢Åçº¬¸©

¾¾¹¾»Ô °ÂÍè»Ô

¢£¿ÌÅÙ5¼å

¢¢Ä»¼è¸©

ÊÆ»Ò»Ô ÆüµÈÄÅÂ¼ Ä»¼èÆîÉôÄ®

ÇìæÍÄ® ÆüÆîÄ®

¢¢Åçº¬¸©

±ÀÆî»Ô

¢£¿ÌÅÙ4

¢¢Ä»¼è¸©

Âç»³Ä® ÁÒµÈ»Ô ÅòÍüÉÍÄ®

ËÌ±ÉÄ®

¢¢Åçº¬¸©

½Ð±À»Ô ±ü½Ð±ÀÄ® ÉÍÅÄ»Ô

ÂçÅÄ»Ô ÀîËÜÄ® Í¸ÆîÄ®

³¤»ÎÄ®

¢¢²¬»³¸©

¿·¸«»Ô ¿¿Äí»Ô ¿·¾±Â¼

²¬»³ËÌ¶è ²¬»³Æî¶è ÁÒÉß»Ô

³Þ²¬»Ô °æ¸¶»Ô Àõ¸ý»Ô

ÁáÅçÄ® Î¤¾±Ä® Ìð³ÝÄ®

¢¢¹­Åç¸©

¾±¸¶»Ô ËÌ¹­ÅçÄ® »°¸¶»Ô

ÈøÆ»»Ô Ê¡»³»Ô ¿ÀÀÐ¹â¸¶Ä®

¹­Åç°Â·Ý¶è ÃÝ¸¶»Ô ¹¾ÅÄÅç»Ô

ÉÜÃæÄ® Âçºê¾åÅçÄ®

¢¢¹áÀî¸©

¹â¾¾»Ô ´Ýµµ»Ô ºä½Ð»Ô

´Ñ²»»û»Ô »°Ë­»Ô Â¿ÅÙÄÅÄ®

¢¢°¦É²¸©

º£¼£»Ô »Í¹ñÃæ±û»Ô ¾åÅçÄ®

¾¾»³»Ô Åì²¹»Ô

¢£¿ÌÅÙ3

¢¢Ä»¼è¸©

¶×±ºÄ® Ä»¼è»Ô ÃÒÆ¬Ä®

È¬Æ¬Ä®

¢¢Åçº¬¸©

ÈÓÆîÄ® ±×ÅÄ»Ô ¹¾ÄÅ»Ô

Åçº¬Èþ¶¿Ä® ±£´ô¤ÎÅçÄ®

¢¢²¬»³¸©

ÄÅ»³»Ô ¶ÀÌîÄ® ²¬»³ÈþºéÄ®

²¬»³Ãæ¶è ²¬»³Åì¶è ¶ÌÌî»Ô

Áí¼Ò»Ô ¹âÎÂ»Ô È÷Á°»Ô

À¥¸ÍÆâ»Ô ÀÖÈØ»Ô ÏÂµ¤Ä®

µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®

¢¢¹­Åç¸©

¹­Åç»°¼¡»Ô °Â·Ý¹âÅÄ»Ô °Â·ÝÂÀÅÄÄ®

¹­ÅçÉÜÃæ»Ô À¤ÍåÄ® ¹­ÅçÃæ¶è

¹­ÅçÆî¶è ¹­ÅçÀ¾¶è ¹­Åç°Âº´Æî¶è

¹­Åç°Âº´ËÌ¶è ¸â»Ô ÂçÃÝ»Ô

Åì¹­Åç»Ô ÆûÆü»Ô»Ô ³¤ÅÄÄ®

·§ÌîÄ® ºäÄ®

¢¢¹áÀî¸©

¤µ¤Ì¤­»Ô Åì¤«¤¬¤ï»Ô ÅÚ¾±Ä®

¾®Æ¦ÅçÄ® »°ÌÚÄ® Ä¾ÅçÄ®

Á±ÄÌ»û»Ô ±§Â¿ÄÅÄ® °½ÀîÄ®

¶×Ê¿Ä® ¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®

¢¢°¦É²¸©

¿·µïÉÍ»Ô À¾¾ò»Ô °ËÍ½»Ô

°¦É²¾¾Á°Ä® È¬È¨ÉÍ»Ô À¾Í½»Ô

°ËÊýÄ®

¢¢µþÅÔÉÜ

µþÃ°¸å»Ô Í¿¼ÕÌîÄ® Ä¹²¬µþ»Ô

¢¢ÂçºåÉÜ

Âçºåº¡²Ö¶è ÂçºåÀ¾ÍäÀî¶è ÂçºåÍäÀî¶è

Ë­Ãæ»Ô ¹âÄÐ»Ô ÂçÅì»Ô

Ì§ÌÌ»Ô ÀÝÄÅ»Ô

¢¢Ê¼¸Ë¸©

Ë­²¬»Ô À¾µÜ»Ô °²²°»Ô

²Ã¸ÅÀî»Ô Ã°ÇÈ»Ô É±Ï©»Ô

ÁêÀ¸»Ô ÀÖÊæ»Ô ¤¿¤Ä¤Î»Ô

¾å·´Ä® Ã¸Ï©»Ô

¢¢»³¸ý¸©

Çë»Ô ´ä¹ñ»Ô Ìø°æ»Ô

¼þËÉÂçÅçÄ® Ê¿À¸Ä® »³¸ý»Ô

¼þÆî»Ô

¢¢ÆÁÅç¸©

ÆÁÅç»Ô ÌÄÌç»Ô ¾®¾¾Åç»Ô

µÈÌîÀî»Ô °¤ÇÈ»Ô ÈþÇÏ»Ô

ÆÁÅç»°¹¥»Ô ÀÐ°æÄ® ËÌÅçÄ®

Íõ½»Ä® ÈÄÌîÄ® ¾åÈÄÄ®

¤Ä¤ë¤®Ä® Åì¤ß¤è¤·Ä®

¢¢¹âÃÎ¸©

°Â·Ý»Ô ÆàÈ¾ÍøÄ® ÅÄÌîÄ®

·ÝÀ¾Â¼ ¹âÃÎ»Ô Æî¹ñ»Ô

ÅÚº´»Ô ¹âÃÎ¹áÆî»Ô ¹áÈþ»Ô

Æü¹âÂ¼ ¹õÄ¬Ä®

¢¢Ê¡²¬¸©

Ãæ´Ö»Ô ¿å´¬Ä® ±ó²ìÄ®

ÌøÀî»Ô

¢¢º´²ì¸©

¿Àºë»Ô ¾åÊöÄ® ¤ß¤ä¤­Ä®

ÇòÀÐÄ®

¢¢ÂçÊ¬¸©

É±ÅçÂ¼

¢£¿ÌÅÙ2

¢¢Ä»¼è¸©

»°Ä«Ä® ´äÈþÄ® Ä»¼è¼ãºùÄ®

¢¢Åçº¬¸©

ÄÅÏÂÌîÄ® µÈ²ìÄ® À¾¥ÎÅçÄ®

ÃÎÉ×Â¼

¢¢²¬»³¸©

Èþºî»Ô ¾¡±ûÄ® ÆàµÁÄ®

À¾°ÀÁÒÂ¼ µ×ÊÆÆîÄ®

¢¢¹­Åç¸©

¹­ÅçÅì¶è ¹­Åçº´Çì¶è

¢¢°¦É²¸©

µ×Ëü¹â¸¶Ä® ÅÖÉôÄ® ±§ÏÂÅç»Ô

Âç½§»Ô Æâ»ÒÄ® ¾¾ÌîÄ®

°¦É²µ´ËÌÄ®

¢¢µþÅÔÉÜ

Ê¡ÃÎ»³»Ô µÜÄÅ»Ô µþÅÔ¾åµþ¶è

µþÅÔÃæµþ¶è µþÅÔÅì»³¶è µþÅÔ²¼µþ¶è

µþÅÔÆî¶è µþÅÔ±¦µþ¶è µþÅÔÉú¸«¶è

µþÅÔÀ¾µþ¶è ±§¼£»Ô µµ²¬»Ô

¾ëÍÛ»Ô ¸þÆü»Ô È¬È¨»Ô

µþÅÄÊÕ»Ô ÆîÃ°»Ô ÌÚÄÅÀî»Ô

Âç»³ºêÄ® µ×¸æ»³Ä® Àº²ÚÄ®

¢¢ÂçºåÉÜ

ÂçºåÅÔÅç¶è ÂçºåÊ¡Åç¶è ÂçºåÀ¾¶è

Âçºå¹Á¶è ÂçºåÂçÀµ¶è ÂçºåÅ·²¦»û¶è

ÂçºåÏ²Â®¶è ÂçºåÅìÍäÀî¶è ÂçºåÅìÀ®¶è

ÂçºåÀ¸Ìî¶è Âçºå°°¶è Âçºå¾ëÅì¶è

Âçºå°¤ÇÜÌî¶è Âçºå½»µÈ¶è ÂçºåÅì½»µÈ¶è

ÂçºåÀ¾À®¶è ÂçºåÄá¸«¶è Âçºå½»Ç·¹¾¶è

ÂçºåÊ¿Ìî¶è ÂçºåËÌ¶è ÂçºåÃæ±û¶è

ÃÓÅÄ»Ô ¿áÅÄ»Ô ¼é¸ý»Ô

ËçÊý»Ô °ñÌÚ»Ô È¬Èø»Ô

¿²²°Àî»Ô Ìç¿¿»Ô ÅìÂçºå»Ô

»ÍÛêÆí»Ô ¸òÌî»Ô ÅçËÜÄ®

Ç½ÀªÄ® Âçºåºæ»Ôºæ¶è Âçºåºæ»ÔÀ¾¶è

Âçºåºæ»ÔÆî¶è ´ßÏÂÅÄ»Ô ÀôÂçÄÅ»Ô

Àôº´Ìî»Ô ¹âÀÐ»Ô Ãé²¬Ä®

ÅÄ¿¬Ä®

¢¢Ê¼¸Ë¸©

ÍÜÉã»Ô Ä«Íè»Ô Ê¼¸Ë¹áÈþÄ®

¿·²¹ÀôÄ® ¿À¸ÍÅìÆç¶è ¿À¸ÍÆç¶è

¿À¸ÍÊ¼¸Ë¶è ¿À¸ÍÄ¹ÅÄ¶è ¿À¸Í¿â¿å¶è

¿À¸ÍËÌ¶è ¿À¸ÍÃæ±û¶è ¿À¸ÍÀ¾¶è

Æôºê»Ô ÌÀÀÐ»Ô °ËÃ°»Ô

À¾ÏÆ»Ô ÊõÄÍ»Ô »°ÌÚ»Ô

¹âº½»Ô ÀîÀ¾»Ô ¾®Ìî»Ô

»°ÅÄ»Ô ²ÃÀ¾»Ô Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô

²ÃÅì»Ô Â¿²ÄÄ® Ê¼¸Ë°ðÈþÄ®

ÇÅËáÄ® ¼µ°À»Ô »ÔÀîÄ®

Ê¡ºêÄ® Ê¼¸Ë¿À²ÏÄ® Ê¼¸ËÂÀ»ÒÄ®

º´ÍÑÄ® ½§ËÜ»Ô Æî¤¢¤ï¤¸»Ô

¢¢»³¸ý¸©

Ä¹Ìç»Ô ÈþÇª»Ô °¤ÉðÄ®

¸÷»Ô ÏÂÌÚÄ® ¾å´ØÄ®

ÅÄÉÛ»ÜÄ® ËÉÉÜ»Ô ²¼¾¾»Ô

²¼´Ø»Ô ±§Éô»Ô »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô

¢¢ÆÁÅç¸©

º´Æá²ÏÆâÂ¼ ¿À»³Ä® ¾¾ÌÐÄ®

°¤Æî»Ô Æá²ìÄ® Ì¶´ôÄ®

ÈþÇÈÄ® ³¤ÍÛÄ®

¢¢¹âÃÎ¸©

¼¼¸Í»Ô ÅìÍÎÄ® °ÂÅÄÄ®

ËÌÀîÂ¼ ÇÏÏ©Â¼ ¿Üºê»Ô

ËÜ»³Ä® ÂçË­Ä® ÅÚº´Ä®

¤¤¤ÎÄ® ¿ÎÍäÀîÄ® º´ÀîÄ®

±ÛÃÎÄ® ½ÉÌÓ»Ô »ÍËü½½»Ô

ÃæÅÚº´Ä® Åî¸¶Ä® ¹âÃÎÄÅÌîÄ®

»ÍËü½½Ä®

¢¢Ê¡²¬¸©

ËÌ¶å½£¸ÍÈª¶è ËÌ¶å½£¾®ÁÒËÌ¶è ËÌ¶å½£È¬È¨À¾¶è

¹Ô¶¶»Ô Ë­Á°»Ô °²²°Ä®

¤ß¤ä¤³Ä® µ×Î±ÊÆ»Ô È¬½÷»Ô

ÂçÀî»Ô ¾®·´»Ô ¤¦¤­¤Ï»Ô

Ä«ÁÒ»Ô ¤ß¤ä¤Þ»Ô ÃÞÁ°Ä®

ÂçÅáÀöÄ® ÂçÌÚÄ® Ê¡²¬Ãæ±û¶è

Ê¡²¬ÁáÎÉ¶è ¿·µÜÄ® Ä¾Êý»Ô

ÈÓÄÍ»Ô ÅÄÀî»Ô µÜ¼ã»Ô

²ÅËã»Ô ¾®ÃÝÄ® °È¼êÄ®

ÅºÅÄÄ® Ê¡²¬ÀîºêÄ® Ê¡ÃÒÄ®

¢¢º´²ì¸©

º´²ì»Ô Ä»À´»Ô ¾®¾ë»Ô

µÈÌî¥öÎ¤Ä®

¢¢ÂçÊ¬¸©

ÃæÄÅ»Ô Ë­¸å¹âÅÄ»Ô ±§º´»Ô

¹ñÅì»Ô ÂçÊ¬»Ô ÊÌÉÜ»Ô

±±µÏ»Ô µÏÃÛ»Ô Æü½ÐÄ®

º´Çì»Ô ÆüÅÄ»Ô ÃÝÅÄ»Ô

¢¢Ê¡°æ¸©

ÆØ²ì»Ô ¾®ÉÍ»Ô ¹âÉÍÄ®

Ê¡°æ¤ª¤ª¤¤Ä® Ê¡°æ¼ã¶¹Ä®

¢¢Ä¹Ìî¸©

¿ÛË¬»Ô

¢¢´ôÉì¸©

Âç³À»Ô ±©Åç»Ô ³¤ÄÅ»Ô

´ôÆîÄ® ÍÜÏ·Ä® ÎØÇ·ÆâÄ®

°ÂÈ¬Ä® ÂçÌîÄ®

¢¢°¦ÃÎ¸©

Ì¾¸Å²°ÃæÀî¶è Ì¾¸Å²°¹Á¶è °ðÂô»Ô

°¦À¾»Ô ÌïÉÙ»Ô °¦ÃÎ¤ß¤è¤·»Ô

¤¢¤Þ»Ô ³ª¹¾Ä® ÈôÅçÂ¼

¢¢»°½Å¸©

»ÍÆü»Ô»Ô ·¬Ì¾»Ô Îë¼¯»Ô

¤¤¤Ê¤Ù»Ô ÌÚÁ¾Ì¨Ä® ¸ÖÌîÄ®

»°½ÅÄ«ÆüÄ® Àî±ÛÄ® ÄÅ»Ô

°Ë²ì»Ô

¢¢¼¢²ì¸©

É§º¬»Ô Ä¹ÉÍ»Ô ¹âÅç»Ô

ÊÆ¸¶»Ô ÂçÄÅ»Ô ¶á¹¾È¬È¨»Ô

ÁðÄÅ»Ô ¼é»³»Ô ·ªÅì»Ô

Ìî½§»Ô ¸ÐÆî»Ô Åì¶á¹¾»Ô

¼¢²ìÆüÌîÄ® Îµ²¦Ä®

¢¢ÆàÎÉ¸©

ÆàÎÉ»Ô ÂçÏÂ·´»³»Ô ³ë¾ë»Ô

ÅÄ¸¶ËÜÄ® ¹­ÎÍÄ®

¢¢ÏÂ²Î»³¸©

ÏÂ²Î»³»Ô Í­ÅÄ»Ô µª¤ÎÀî»Ô

´ä½Ð»Ô ÏÂ²Î»³ÈþÉÍÄ® ¤ß¤Ê¤ÙÄ®

¢¢Ä¹ºê¸©

¾¾±º»Ô ëÝÁá»Ô

¢¢·§ËÜ¸©

°¤ÁÉ»Ô ·§ËÜÆî¶è ¶ÌÌ¾»Ô

µÆÃÓ»Ô ±§¾ë»Ô Ä¹½§Ä®

¢¢µÜºê¸©

¤¨¤Ó¤Î»Ô

¢£¿ÌÅÙ1

¢¢°¦É²¸©

°¦ÆîÄ®

¢¢µþÅÔÉÜ

ÉñÄá»Ô °½Éô»Ô °Ëº¬Ä®

µþÅÔËÌ¶è µþÅÔº¸µþ¶è µþÅÔ»³²Ê¶è

°æ¼êÄ® ±§¼£ÅÄ¸¶Ä® ³ÞÃÖÄ®

ÏÂÂ«Ä® Æî»³¾ëÂ¼ µþÃ°ÇÈÄ®

¢¢ÂçºåÉÜ

Çð¸¶»Ô Ë­Ç½Ä® Âçºåºæ»ÔÃæ¶è

Âçºåºæ»ÔÅì¶è Âçºåºæ»ÔËÌ¶è ³­ÄÍ»Ô

ÉÙÅÄÎÓ»Ô ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô ¾¾¸¶»Ô

ÂçºåÏÂÀô»Ô ±©±ÈÌî»Ô Æ£°æ»û»Ô

ÀôÆî»Ô Âçºå¶¹»³»Ô ºåÆî»Ô

·§¼èÄ® ÂçºåÌ¨Ä® ÂçºåÂÀ»ÒÄ®

²ÏÆîÄ® ÀéÁáÀÖºåÂ¼

¢¢Ê¼¸Ë¸©

¿À¸Í¿ÜËá¶è ÃöÌ¾ÀîÄ®

¢¢ÆÁÅç¸©

¾¡±ºÄ® ¾å¾¡Ä®

¢¢¹âÃÎ¸©

ÅÚº´À¶¿å»Ô Âç·îÄ® »°¸¶Â¼

¢¢Ê¡²¬¸©

ËÌ¶å½£¼ã¾¾¶è ËÌ¶å½£¾®ÁÒÆî¶è ËÌ¶å½£È¬È¨Åì¶è

´£ÅÄÄ® ÃÛ¾åÄ® ÂçÌ¶ÅÄ»Ô

Ê¡²¬ÇîÂ¿¶è ½¡Áü»Ô Ê¡ÄÅ»Ô

·ËÀîÄ® ¹á½ÕÄ®

¢¢º´²ì¸©

Â¿µ×»Ô ÉðÍº»Ô ´òÌî»Ô

´ð»³Ä® ÂçÄ®Ä® ¹¾ËÌÄ®

ÅâÄÅ»Ô °ËËüÎ¤»Ô Í­ÅÄÄ®

¢¢ÂçÊ¬¸©

ÄÅµ×¸«»Ô Í³ÉÛ»Ô ¶ê¼îÄ®

¢¢Ê¡°æ¸©

Ê¡°æ»Ô »ª¹¾»Ô ±ÛÁ°»Ô

Ê¡°æºä°æ»Ô Æî±ÛÁ°Ä® ±ÛÁ°Ä®

¢¢Ä¹Ìî¸©

ÈÓÅÄ»Ô ÈÓÅçÄ® Ê¿Ã«Â¼

º¬±©Â¼ Âç·¬Â¼

¢¢´ôÉì¸©

´ôÉì»Ô ³ÆÌ³¸¶»Ô ´ôÉì»³¸©»Ô

¿ðÊæ»Ô ËÜÁã»Ô ³Þ¾¾Ä®

¿â°æÄ® ´Ø¥±¸¶Ä® ¿À¸ÍÄ®

Í¬ÈåÀîÄ® ´ôÉìÃÓÅÄÄ® ËÌÊýÄ®

Â¿¼£¸«»Ô ÃæÄÅÀî»Ô ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô

ÅÚ´ô»Ô

¢¢°¦ÃÎ¸©

Ì¾¸Å²°Àé¼ï¶è Ì¾¸Å²°Åì¶è Ì¾¸Å²°ËÌ¶è

Ì¾¸Å²°À¾¶è Ì¾¸Å²°ÃæÂ¼¶è Ì¾¸Å²°Ãæ¶è

Ì¾¸Å²°¾¼ÏÂ¶è Ì¾¸Å²°¿ðÊæ¶è Ì¾¸Å²°Ç®ÅÄ¶è

Ì¾¸Å²°¼é»³¶è Ì¾¸Å²°ÎÐ¶è Ì¾¸Å²°Ì¾Åì¶è

Ì¾¸Å²°Å·Çò¶è °ìµÜ»Ô À¥¸Í»Ô

È¾ÅÄ»Ô ½ÕÆü°æ»Ô ÊËÆî»Ô

´¢Ã«»Ô Ë­ÅÄ»Ô °Â¾ë»Ô

À¾Èø»Ô ¸¤»³»Ô ¾ï³ê»Ô

°¦ÃÎ¹¾Æî»Ô ¾®ËÒ»Ô Åì³¤»Ô

ÂçÉÜ»Ô ÃÎÎ©»Ô ÈøÄ¥°°»Ô

¹âÉÍ»Ô ´äÁÒ»Ô Ë­ÌÀ»Ô

Æü¿Ê»Ô À¶¿Ü»Ô ËÌÌ¾¸Å²°»Ô

Ä¹µ×¼ê»Ô Åì¶¿Ä® ÉÞ·¬Ä®

Âç¼£Ä® °¤µ×ÈæÄ® ÆîÃÎÂ¿Ä®

°¦ÃÎÈþÉÍÄ® ÉðË­Ä® ³÷·´»Ô

ÅÄ¸¶»Ô

¢¢»°½Å¸©

µµ»³»Ô Åì°÷Ä® ¾¾ºå»Ô

°ËÀª»Ô »°½ÅµªËÌÄ®

¢¢¼¢²ì¸©

°¦ÁñÄ® Ë­¶¿Ä® Â¿²ìÄ®

¹Ã²ì»Ô

¢¢ÆàÎÉ¸©

ÂçÏÂ¹âÅÄ»Ô Å·Íý»Ô ºù°æ»Ô

¸ÞÛê»Ô ¸æ½ê»Ô À¸¶ð»Ô

¹á¼Ç»Ô ±§ÂË»Ô Ê¿·²Ä®

»°¶¿Ä® ÈÃÈ·Ä® °ÂÅÈÄ®

ÆàÎÉÀîÀ¾Ä® »°ÂðÄ® ¹â¼èÄ®

¾åËÒÄ® ²Ï¹çÄ® ÂçÍäÄ®

¢¢ÏÂ²Î»³¸©

³¤Æî»Ô ¶¶ËÜ»Ô ¸æË·»Ô

¤«¤Ä¤é¤®Ä® ÅòÀõÄ® ÏÂ²Î»³¹­ÀîÄ®

Í­ÅÄÀîÄ® ÏÂ²Î»³Æü¹âÄ® Í³ÎÉÄ®

Æü¹âÀîÄ® ÅÄÊÕ»Ô ¾åÉÙÅÄÄ®

¸ÅºÂÀîÄ®

¢¢Ä¹ºê¸©

Ê¿¸Í»Ô

¢¢·§ËÜ¸©

±§ÅÚ»Ô ¿ÍµÈ»Ô °²ËÌÄ®

¢¢µÜºê¸©

¾®ÎÓ»Ô ¹â¸¶Ä® ±ä²¬»Ô

À¾ÅÔ»Ô ¹âÆéÄ® ÌÚ¾ëÄ®

ÀîÆîÄ® ¹âÀéÊæÄ® ¸Þ¥öÀ¥Ä®

µÜºê»Ô ÆüÆî»Ô

¢¢»³Íü¸©

¹ÃÉÜ»Ô »³ÍüËÌÅÎ»Ô Å«¿á»Ô

Ç¦ÌîÂ¼ »³Ãæ¸ÐÂ¼

¢¢ÀÅ²¬¸©

ÉÙ»Î»Ô ÀÅ²¬À¶¿å¶è ¾ÆÄÅ»Ô

ÉÍ¾¾Ãæ±û¶è ÉÍ¾¾ÉÍÌ¾¶è ÈØÅÄ»Ô

ÂÞ°æ»Ô ¸ÐÀ¾»Ô µÆÀî»Ô

µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤­¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£