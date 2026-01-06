Åçº¬¸©¡¢Ä»¼è¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¡¡ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤âÉÙ»Î»Ô¡¢ÀÅ²¬À¶¿å¶è¡¢¾ÆÄÅ»Ô¡¢ÉÍ¾¾Ãæ±û¶è¡¢ÉÍ¾¾ÉÍÌ¾¶è¡¢ÈØÅÄ»Ô¡¢ÂÞ°æ»Ô¡¢¸ÐÀ¾»Ô¡¢µÆÀî»Ô¤Ç¿ÌÅÙ1¡Ê1·î6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬º¢¡Ë
1·î6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬º¢¡¢Åçº¬¸©¡¢Ä»¼è¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅçº¬¸©¡¢Ä»¼è¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯ ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤âÉÙ»Î»Ô¡¢ÀÅ²¬À¶¿å¶è¡¢¾ÆÄÅ»Ô¡¢ÉÍ¾¾Ãæ±û¶è¡¢ÉÍ¾¾ÉÍÌ¾¶è¡¢ÈØÅÄ»Ô¡¢ÂÞ°æ»Ô¡¢¸ÐÀ¾»Ô¡¢µÆÀî»Ô¤Ç¿ÌÅÙ1¡Ê1·î6Æü¸áÁ°10»þ18Ê¬º¢¡Ë
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï6.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤Î¶¹Á»Ô¤ÈÄ»¼èÆüÌîÄ®¡¢¤½¤ì¤Ë¹¾ÉÜÄ®¡¢Åçº¬¸©¤Î¾¾¹¾»Ô¤È°ÂÍè»Ô¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ5¶¯¢¢Ä»¼è¸© ¶¹Á»Ô Ä»¼èÆüÌîÄ® ¹¾ÉÜÄ®
¢¢Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô °ÂÍè»Ô
¢£¿ÌÅÙ5¼å¢¢Ä»¼è¸© ÊÆ»Ò»Ô ÆüµÈÄÅÂ¼ Ä»¼èÆîÉôÄ® ÇìæÍÄ® ÆüÆîÄ®
¢¢Åçº¬¸©±ÀÆî»Ô
¢£¿ÌÅÙ4¢¢Ä»¼è¸© Âç»³Ä® ÁÒµÈ»Ô ÅòÍüÉÍÄ® ËÌ±ÉÄ®
¢¢Åçº¬¸©½Ð±À»Ô ±ü½Ð±ÀÄ® ÉÍÅÄ»Ô ÂçÅÄ»Ô ÀîËÜÄ® Í¸ÆîÄ® ³¤»ÎÄ®
¢¢²¬»³¸©¿·¸«»Ô ¿¿Äí»Ô ¿·¾±Â¼ ²¬»³ËÌ¶è ²¬»³Æî¶è ÁÒÉß»Ô ³Þ²¬»Ô °æ¸¶»Ô Àõ¸ý»Ô ÁáÅçÄ® Î¤¾±Ä® Ìð³ÝÄ®
¢¢¹Åç¸©¾±¸¶»Ô ËÌ¹ÅçÄ® »°¸¶»Ô ÈøÆ»»Ô Ê¡»³»Ô ¿ÀÀÐ¹â¸¶Ä® ¹Åç°Â·Ý¶è ÃÝ¸¶»Ô ¹¾ÅÄÅç»Ô ÉÜÃæÄ® Âçºê¾åÅçÄ®
¢¢¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô ´Ýµµ»Ô ºä½Ð»Ô ´Ñ²»»û»Ô »°Ë»Ô Â¿ÅÙÄÅÄ®
¢¢°¦É²¸©º£¼£»Ô »Í¹ñÃæ±û»Ô ¾åÅçÄ® ¾¾»³»Ô Åì²¹»Ô
¢£¿ÌÅÙ3¢¢Ä»¼è¸© ¶×±ºÄ® Ä»¼è»Ô ÃÒÆ¬Ä® È¬Æ¬Ä®
¢¢Åçº¬¸©ÈÓÆîÄ® ±×ÅÄ»Ô ¹¾ÄÅ»Ô Åçº¬Èþ¶¿Ä® ±£´ô¤ÎÅçÄ®
¢¢²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô ¶ÀÌîÄ® ²¬»³ÈþºéÄ® ²¬»³Ãæ¶è ²¬»³Åì¶è ¶ÌÌî»Ô Áí¼Ò»Ô ¹âÎÂ»Ô È÷Á°»Ô À¥¸ÍÆâ»Ô ÀÖÈØ»Ô ÏÂµ¤Ä® µÈÈ÷Ãæ±ûÄ®
¢¢¹Åç¸©¹Åç»°¼¡»Ô °Â·Ý¹âÅÄ»Ô °Â·ÝÂÀÅÄÄ® ¹ÅçÉÜÃæ»Ô À¤ÍåÄ® ¹ÅçÃæ¶è ¹ÅçÆî¶è ¹ÅçÀ¾¶è ¹Åç°Âº´Æî¶è ¹Åç°Âº´ËÌ¶è ¸â»Ô ÂçÃÝ»Ô Åì¹Åç»Ô ÆûÆü»Ô»Ô ³¤ÅÄÄ® ·§ÌîÄ® ºäÄ®
¢¢¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô Åì¤«¤¬¤ï»Ô ÅÚ¾±Ä® ¾®Æ¦ÅçÄ® »°ÌÚÄ® Ä¾ÅçÄ® Á±ÄÌ»û»Ô ±§Â¿ÄÅÄ® °½ÀîÄ® ¶×Ê¿Ä® ¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®
¢¢°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô À¾¾ò»Ô °ËÍ½»Ô °¦É²¾¾Á°Ä® È¬È¨ÉÍ»Ô À¾Í½»Ô °ËÊýÄ®
¢¢µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô Í¿¼ÕÌîÄ® Ä¹²¬µþ»Ô
¢¢ÂçºåÉÜÂçºåº¡²Ö¶è ÂçºåÀ¾ÍäÀî¶è ÂçºåÍäÀî¶è ËÃæ»Ô ¹âÄÐ»Ô ÂçÅì»Ô Ì§ÌÌ»Ô ÀÝÄÅ»Ô
¢¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô À¾µÜ»Ô °²²°»Ô ²Ã¸ÅÀî»Ô Ã°ÇÈ»Ô É±Ï©»Ô ÁêÀ¸»Ô ÀÖÊæ»Ô ¤¿¤Ä¤Î»Ô ¾å·´Ä® Ã¸Ï©»Ô
¢¢»³¸ý¸©Çë»Ô ´ä¹ñ»Ô Ìø°æ»Ô ¼þËÉÂçÅçÄ® Ê¿À¸Ä® »³¸ý»Ô ¼þÆî»Ô
¢¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô ÌÄÌç»Ô ¾®¾¾Åç»Ô µÈÌîÀî»Ô °¤ÇÈ»Ô ÈþÇÏ»Ô ÆÁÅç»°¹¥»Ô ÀÐ°æÄ® ËÌÅçÄ® Íõ½»Ä® ÈÄÌîÄ® ¾åÈÄÄ® ¤Ä¤ë¤®Ä® Åì¤ß¤è¤·Ä®
¢¢¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô ÆàÈ¾ÍøÄ® ÅÄÌîÄ® ·ÝÀ¾Â¼ ¹âÃÎ»Ô Æî¹ñ»Ô ÅÚº´»Ô ¹âÃÎ¹áÆî»Ô ¹áÈþ»Ô Æü¹âÂ¼ ¹õÄ¬Ä®
¢¢Ê¡²¬¸©Ãæ´Ö»Ô ¿å´¬Ä® ±ó²ìÄ® ÌøÀî»Ô
¢¢º´²ì¸©¿Àºë»Ô ¾åÊöÄ® ¤ß¤ä¤Ä® ÇòÀÐÄ®
¢¢ÂçÊ¬¸©É±ÅçÂ¼
¢£¿ÌÅÙ2¢¢Ä»¼è¸© »°Ä«Ä® ´äÈþÄ® Ä»¼è¼ãºùÄ®
¢¢Åçº¬¸©ÄÅÏÂÌîÄ® µÈ²ìÄ® À¾¥ÎÅçÄ® ÃÎÉ×Â¼
¢¢²¬»³¸©Èþºî»Ô ¾¡±ûÄ® ÆàµÁÄ® À¾°ÀÁÒÂ¼ µ×ÊÆÆîÄ®
¢¢¹Åç¸©¹ÅçÅì¶è ¹Åçº´Çì¶è
¢¢°¦É²¸©µ×Ëü¹â¸¶Ä® ÅÖÉôÄ® ±§ÏÂÅç»Ô Âç½§»Ô Æâ»ÒÄ® ¾¾ÌîÄ® °¦É²µ´ËÌÄ®
¢¢µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô µÜÄÅ»Ô µþÅÔ¾åµþ¶è µþÅÔÃæµþ¶è µþÅÔÅì»³¶è µþÅÔ²¼µþ¶è µþÅÔÆî¶è µþÅÔ±¦µþ¶è µþÅÔÉú¸«¶è µþÅÔÀ¾µþ¶è ±§¼£»Ô µµ²¬»Ô ¾ëÍÛ»Ô ¸þÆü»Ô È¬È¨»Ô µþÅÄÊÕ»Ô ÆîÃ°»Ô ÌÚÄÅÀî»Ô Âç»³ºêÄ® µ×¸æ»³Ä® Àº²ÚÄ®
¢¢ÂçºåÉÜÂçºåÅÔÅç¶è ÂçºåÊ¡Åç¶è ÂçºåÀ¾¶è Âçºå¹Á¶è ÂçºåÂçÀµ¶è ÂçºåÅ·²¦»û¶è ÂçºåÏ²Â®¶è ÂçºåÅìÍäÀî¶è ÂçºåÅìÀ®¶è ÂçºåÀ¸Ìî¶è Âçºå°°¶è Âçºå¾ëÅì¶è Âçºå°¤ÇÜÌî¶è Âçºå½»µÈ¶è ÂçºåÅì½»µÈ¶è ÂçºåÀ¾À®¶è ÂçºåÄá¸«¶è Âçºå½»Ç·¹¾¶è ÂçºåÊ¿Ìî¶è ÂçºåËÌ¶è ÂçºåÃæ±û¶è ÃÓÅÄ»Ô ¿áÅÄ»Ô ¼é¸ý»Ô ËçÊý»Ô °ñÌÚ»Ô È¬Èø»Ô ¿²²°Àî»Ô Ìç¿¿»Ô ÅìÂçºå»Ô »ÍÛêÆí»Ô ¸òÌî»Ô ÅçËÜÄ® Ç½ÀªÄ® Âçºåºæ»Ôºæ¶è Âçºåºæ»ÔÀ¾¶è Âçºåºæ»ÔÆî¶è ´ßÏÂÅÄ»Ô ÀôÂçÄÅ»Ô Àôº´Ìî»Ô ¹âÀÐ»Ô Ãé²¬Ä® ÅÄ¿¬Ä®
¢¢Ê¼¸Ë¸©ÍÜÉã»Ô Ä«Íè»Ô Ê¼¸Ë¹áÈþÄ® ¿·²¹ÀôÄ® ¿À¸ÍÅìÆç¶è ¿À¸ÍÆç¶è ¿À¸ÍÊ¼¸Ë¶è ¿À¸ÍÄ¹ÅÄ¶è ¿À¸Í¿â¿å¶è ¿À¸ÍËÌ¶è ¿À¸ÍÃæ±û¶è ¿À¸ÍÀ¾¶è Æôºê»Ô ÌÀÀÐ»Ô °ËÃ°»Ô À¾ÏÆ»Ô ÊõÄÍ»Ô »°ÌÚ»Ô ¹âº½»Ô ÀîÀ¾»Ô ¾®Ìî»Ô »°ÅÄ»Ô ²ÃÀ¾»Ô Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô ²ÃÅì»Ô Â¿²ÄÄ® Ê¼¸Ë°ðÈþÄ® ÇÅËáÄ® ¼µ°À»Ô »ÔÀîÄ® Ê¡ºêÄ® Ê¼¸Ë¿À²ÏÄ® Ê¼¸ËÂÀ»ÒÄ® º´ÍÑÄ® ½§ËÜ»Ô Æî¤¢¤ï¤¸»Ô
¢¢»³¸ý¸©Ä¹Ìç»Ô ÈþÇª»Ô °¤ÉðÄ® ¸÷»Ô ÏÂÌÚÄ® ¾å´ØÄ® ÅÄÉÛ»ÜÄ® ËÉÉÜ»Ô ²¼¾¾»Ô ²¼´Ø»Ô ±§Éô»Ô »³ÍÛ¾®ÌîÅÄ»Ô
¢¢ÆÁÅç¸©º´Æá²ÏÆâÂ¼ ¿À»³Ä® ¾¾ÌÐÄ® °¤Æî»Ô Æá²ìÄ® Ì¶´ôÄ® ÈþÇÈÄ® ³¤ÍÛÄ®
¢¢¹âÃÎ¸©¼¼¸Í»Ô ÅìÍÎÄ® °ÂÅÄÄ® ËÌÀîÂ¼ ÇÏÏ©Â¼ ¿Üºê»Ô ËÜ»³Ä® ÂçËÄ® ÅÚº´Ä® ¤¤¤ÎÄ® ¿ÎÍäÀîÄ® º´ÀîÄ® ±ÛÃÎÄ® ½ÉÌÓ»Ô »ÍËü½½»Ô ÃæÅÚº´Ä® Åî¸¶Ä® ¹âÃÎÄÅÌîÄ® »ÍËü½½Ä®
¢¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£¸ÍÈª¶è ËÌ¶å½£¾®ÁÒËÌ¶è ËÌ¶å½£È¬È¨À¾¶è ¹Ô¶¶»Ô ËÁ°»Ô °²²°Ä® ¤ß¤ä¤³Ä® µ×Î±ÊÆ»Ô È¬½÷»Ô ÂçÀî»Ô ¾®·´»Ô ¤¦¤¤Ï»Ô Ä«ÁÒ»Ô ¤ß¤ä¤Þ»Ô ÃÞÁ°Ä® ÂçÅáÀöÄ® ÂçÌÚÄ® Ê¡²¬Ãæ±û¶è Ê¡²¬ÁáÎÉ¶è ¿·µÜÄ® Ä¾Êý»Ô ÈÓÄÍ»Ô ÅÄÀî»Ô µÜ¼ã»Ô ²ÅËã»Ô ¾®ÃÝÄ® °È¼êÄ® ÅºÅÄÄ® Ê¡²¬ÀîºêÄ® Ê¡ÃÒÄ®
¢¢º´²ì¸©º´²ì»Ô Ä»À´»Ô ¾®¾ë»Ô µÈÌî¥öÎ¤Ä®
¢¢ÂçÊ¬¸©ÃæÄÅ»Ô Ë¸å¹âÅÄ»Ô ±§º´»Ô ¹ñÅì»Ô ÂçÊ¬»Ô ÊÌÉÜ»Ô ±±µÏ»Ô µÏÃÛ»Ô Æü½ÐÄ® º´Çì»Ô ÆüÅÄ»Ô ÃÝÅÄ»Ô
¢¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô ¾®ÉÍ»Ô ¹âÉÍÄ® Ê¡°æ¤ª¤ª¤¤Ä® Ê¡°æ¼ã¶¹Ä®
¢¢Ä¹Ìî¸©¿ÛË¬»Ô
¢¢´ôÉì¸©Âç³À»Ô ±©Åç»Ô ³¤ÄÅ»Ô ´ôÆîÄ® ÍÜÏ·Ä® ÎØÇ·ÆâÄ® °ÂÈ¬Ä® ÂçÌîÄ®
¢¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°ÃæÀî¶è Ì¾¸Å²°¹Á¶è °ðÂô»Ô °¦À¾»Ô ÌïÉÙ»Ô °¦ÃÎ¤ß¤è¤·»Ô ¤¢¤Þ»Ô ³ª¹¾Ä® ÈôÅçÂ¼
¢¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô ·¬Ì¾»Ô Îë¼¯»Ô ¤¤¤Ê¤Ù»Ô ÌÚÁ¾Ì¨Ä® ¸ÖÌîÄ® »°½ÅÄ«ÆüÄ® Àî±ÛÄ® ÄÅ»Ô °Ë²ì»Ô
¢¢¼¢²ì¸©É§º¬»Ô Ä¹ÉÍ»Ô ¹âÅç»Ô ÊÆ¸¶»Ô ÂçÄÅ»Ô ¶á¹¾È¬È¨»Ô ÁðÄÅ»Ô ¼é»³»Ô ·ªÅì»Ô Ìî½§»Ô ¸ÐÆî»Ô Åì¶á¹¾»Ô ¼¢²ìÆüÌîÄ® Îµ²¦Ä®
¢¢ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô ÂçÏÂ·´»³»Ô ³ë¾ë»Ô ÅÄ¸¶ËÜÄ® ¹ÎÍÄ®
¢¢ÏÂ²Î»³¸©ÏÂ²Î»³»Ô ÍÅÄ»Ô µª¤ÎÀî»Ô ´ä½Ð»Ô ÏÂ²Î»³ÈþÉÍÄ® ¤ß¤Ê¤ÙÄ®
¢¢Ä¹ºê¸©¾¾±º»Ô ëÝÁá»Ô
¢¢·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô ·§ËÜÆî¶è ¶ÌÌ¾»Ô µÆÃÓ»Ô ±§¾ë»Ô Ä¹½§Ä®
¢¢µÜºê¸©¤¨¤Ó¤Î»Ô
¢£¿ÌÅÙ1¢¢°¦É²¸© °¦ÆîÄ®
¢¢µþÅÔÉÜÉñÄá»Ô °½Éô»Ô °Ëº¬Ä® µþÅÔËÌ¶è µþÅÔº¸µþ¶è µþÅÔ»³²Ê¶è °æ¼êÄ® ±§¼£ÅÄ¸¶Ä® ³ÞÃÖÄ® ÏÂÂ«Ä® Æî»³¾ëÂ¼ µþÃ°ÇÈÄ®
¢¢ÂçºåÉÜÇð¸¶»Ô ËÇ½Ä® Âçºåºæ»ÔÃæ¶è Âçºåºæ»ÔÅì¶è Âçºåºæ»ÔËÌ¶è ³ÄÍ»Ô ÉÙÅÄÎÓ»Ô ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô ¾¾¸¶»Ô ÂçºåÏÂÀô»Ô ±©±ÈÌî»Ô Æ£°æ»û»Ô ÀôÆî»Ô Âçºå¶¹»³»Ô ºåÆî»Ô ·§¼èÄ® ÂçºåÌ¨Ä® ÂçºåÂÀ»ÒÄ® ²ÏÆîÄ® ÀéÁáÀÖºåÂ¼
¢¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í¿ÜËá¶è ÃöÌ¾ÀîÄ®
¢¢ÆÁÅç¸©¾¡±ºÄ® ¾å¾¡Ä®
¢¢¹âÃÎ¸©ÅÚº´À¶¿å»Ô Âç·îÄ® »°¸¶Â¼
¢¢Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£¼ã¾¾¶è ËÌ¶å½£¾®ÁÒÆî¶è ËÌ¶å½£È¬È¨Åì¶è ´£ÅÄÄ® ÃÛ¾åÄ® ÂçÌ¶ÅÄ»Ô Ê¡²¬ÇîÂ¿¶è ½¡Áü»Ô Ê¡ÄÅ»Ô ·ËÀîÄ® ¹á½ÕÄ®
¢¢º´²ì¸©Â¿µ×»Ô ÉðÍº»Ô ´òÌî»Ô ´ð»³Ä® ÂçÄ®Ä® ¹¾ËÌÄ® ÅâÄÅ»Ô °ËËüÎ¤»Ô ÍÅÄÄ®
¢¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô Í³ÉÛ»Ô ¶ê¼îÄ®
¢¢Ê¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô »ª¹¾»Ô ±ÛÁ°»Ô Ê¡°æºä°æ»Ô Æî±ÛÁ°Ä® ±ÛÁ°Ä®
¢¢Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô ÈÓÅçÄ® Ê¿Ã«Â¼ º¬±©Â¼ Âç·¬Â¼
¢¢´ôÉì¸©´ôÉì»Ô ³ÆÌ³¸¶»Ô ´ôÉì»³¸©»Ô ¿ðÊæ»Ô ËÜÁã»Ô ³Þ¾¾Ä® ¿â°æÄ® ´Ø¥±¸¶Ä® ¿À¸ÍÄ® Í¬ÈåÀîÄ® ´ôÉìÃÓÅÄÄ® ËÌÊýÄ® Â¿¼£¸«»Ô ÃæÄÅÀî»Ô ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô ÅÚ´ô»Ô
¢¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°Àé¼ï¶è Ì¾¸Å²°Åì¶è Ì¾¸Å²°ËÌ¶è Ì¾¸Å²°À¾¶è Ì¾¸Å²°ÃæÂ¼¶è Ì¾¸Å²°Ãæ¶è Ì¾¸Å²°¾¼ÏÂ¶è Ì¾¸Å²°¿ðÊæ¶è Ì¾¸Å²°Ç®ÅÄ¶è Ì¾¸Å²°¼é»³¶è Ì¾¸Å²°ÎÐ¶è Ì¾¸Å²°Ì¾Åì¶è Ì¾¸Å²°Å·Çò¶è °ìµÜ»Ô À¥¸Í»Ô È¾ÅÄ»Ô ½ÕÆü°æ»Ô ÊËÆî»Ô ´¢Ã«»Ô ËÅÄ»Ô °Â¾ë»Ô À¾Èø»Ô ¸¤»³»Ô ¾ï³ê»Ô °¦ÃÎ¹¾Æî»Ô ¾®ËÒ»Ô Åì³¤»Ô ÂçÉÜ»Ô ÃÎÎ©»Ô ÈøÄ¥°°»Ô ¹âÉÍ»Ô ´äÁÒ»Ô ËÌÀ»Ô Æü¿Ê»Ô À¶¿Ü»Ô ËÌÌ¾¸Å²°»Ô Ä¹µ×¼ê»Ô Åì¶¿Ä® ÉÞ·¬Ä® Âç¼£Ä® °¤µ×ÈæÄ® ÆîÃÎÂ¿Ä® °¦ÃÎÈþÉÍÄ® ÉðËÄ® ³÷·´»Ô ÅÄ¸¶»Ô
¢¢»°½Å¸©µµ»³»Ô Åì°÷Ä® ¾¾ºå»Ô °ËÀª»Ô »°½ÅµªËÌÄ®
¢¢¼¢²ì¸©°¦ÁñÄ® Ë¶¿Ä® Â¿²ìÄ® ¹Ã²ì»Ô
¢¢ÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ¹âÅÄ»Ô Å·Íý»Ô ºù°æ»Ô ¸ÞÛê»Ô ¸æ½ê»Ô À¸¶ð»Ô ¹á¼Ç»Ô ±§ÂË»Ô Ê¿·²Ä® »°¶¿Ä® ÈÃÈ·Ä® °ÂÅÈÄ® ÆàÎÉÀîÀ¾Ä® »°ÂðÄ® ¹â¼èÄ® ¾åËÒÄ® ²Ï¹çÄ® ÂçÍäÄ®
¢¢ÏÂ²Î»³¸©³¤Æî»Ô ¶¶ËÜ»Ô ¸æË·»Ô ¤«¤Ä¤é¤®Ä® ÅòÀõÄ® ÏÂ²Î»³¹ÀîÄ® ÍÅÄÀîÄ® ÏÂ²Î»³Æü¹âÄ® Í³ÎÉÄ® Æü¹âÀîÄ® ÅÄÊÕ»Ô ¾åÉÙÅÄÄ® ¸ÅºÂÀîÄ®
¢¢Ä¹ºê¸©Ê¿¸Í»Ô
¢¢·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô ¿ÍµÈ»Ô °²ËÌÄ®
¢¢µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô ¹â¸¶Ä® ±ä²¬»Ô À¾ÅÔ»Ô ¹âÆéÄ® ÌÚ¾ëÄ® ÀîÆîÄ® ¹âÀéÊæÄ® ¸Þ¥öÀ¥Ä® µÜºê»Ô ÆüÆî»Ô
¢¢»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô »³ÍüËÌÅÎ»Ô Å«¿á»Ô Ç¦ÌîÂ¼ »³Ãæ¸ÐÂ¼
¢¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô ÀÅ²¬À¶¿å¶è ¾ÆÄÅ»Ô ÉÍ¾¾Ãæ±û¶è ÉÍ¾¾ÉÍÌ¾¶è ÈØÅÄ»Ô ÂÞ°æ»Ô ¸ÐÀ¾»Ô µÆÀî»Ô
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£