島根県東部を震源とする地震で、激しい揺れに見舞われた各地では６日午前、関係者が被害状況の確認に追われた。

緊急地震速報が相次ぎ、住民らは不安を募らせた。

震度５弱を観測した鳥取県米子市で、やきそば店を営む男性（５９）は「久しぶりに強い揺れで怖かった。大きい揺れが何度もあり、店に被害はないが、ガスは切っておいた。まだ揺れるかと思うと不安だ」と語った。

ＪＲ米子駅前の広場では、駅舎にいた約３００〜５００人が駅員の誘導で避難していた。駅員は暖を取ってもらおうと、携帯用カイロを配布。キャリーケースを手にした旅行客らが今後の状況を見守っていた。

米子市の観光地・皆生温泉にある市観光センターでは観光客やスタッフが多数施設内におり、地震の揺れが収まると屋外に避難した。

センター内の皆生温泉旅館組合の女性職員は読売新聞の電話取材に、「ちょうどたくさん観光客がやってきたタイミングに大きな横揺れがあった。どこの建物も古いので、被害の程度が心配だ」と話した。

中国電力によると、午前１０時半時点で、運転中の島根原子力発電所２号機（松江市）では継続監視している数値に異常は確認されておらず、影響はないとみられるという。

ＪＲ鳥取駅前で高速バスを待っていた大阪府河内長野市の主婦（３５）は長男（３）と鳥取市内の実家に帰省中で、「実家にいた時に地震に遭い、慌てて子どもを抱えて布団にもぐった。揺れは４０秒ほど続いたように思った。子どもを守らなきゃと、とても怖かった。本当は３日に帰ろうとしていたが、雪の影響で今日に変更したところだった。今日も帰れるのか不安だ」と話した。

松江市八幡町の平濱八幡宮では、鳥居の脇にある灯籠２基が崩壊した。出仕の土屋典之さん（３８）は「３０秒ほど横揺れが続いた後、外に出てみると灯籠が崩れていた」と驚いた様子だった。