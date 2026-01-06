µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¸ÉÎ©Ìµ±ç ¸¶Á°´ÆÆÄ¡Ö·Ý¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×ÈãÈ½¤È¥ª¡¼¥Ê¡¼°ÛÎã¤Î¡È¿´ÇÛ¡ÉÈ¯¸À
¡Ö·Ý¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¡Ê67¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÆü¤Ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡×¤Ë½Ð±é¡£²òÀâ¼Ô¤Î¹¾ËÜÌÒµª»á¤Ë¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¡Ê²¬ËÜ¤¬¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¡ËÃ±½ã¤Ë4ÈÖÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤À¤±¤É¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Ô¥ó¥Á¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤à¤·¤í¶¯¤¬¤Ã¤Æ¡ØÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¼ã¼ê¤äÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤Î¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¥Ý¥ó¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é´ÆÆÄ¼«¤é¡Ø4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò³°¹ñ¿Í¤ËÍê¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ý¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢2¿Í¤ÎÅê¼ê¤È4ÈÖ¸õÊä¤Î½õ¤Ã¿Í¤òÊä¶¯¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÀµÏÀ¤À¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤À¡£
¡¡¤µ¤ëµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÈ¯¸À¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÁýÉý
¡Ö°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ø¤É¤Î¸ý¤¬¡Ä¡Ä¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¸¶´ÆÆÄ¤Ï2¼¡À¯¸¢¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2006Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÍû¾µ菀¡¢07Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥é¥ß¥ì¥¹¡¢¥°¥é¥¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¢²£ÉÍ¤«¤é¥¯¥ë¡¼¥ó¤ò°ìµó¤Ë³ÍÆÀ¡£09Ç¯¤Ë¤â¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ò³ÍÆÀ¡£4ÈÖ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÃæ¼´ÂÇ¼Ô¤ÈÊ£¿ô¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤ÎÅê¼ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Þ¤Ç½õ¤Ã¿Í¤Ç¸Ç¤á¤¿ÉÛ¿Ø¤Ç¡¢07Ç¯¤«¤é09Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤·¤«¤âÁ´¤ÆÆüËÜ¤ÎÂ¾µåÃÄ¤«¤é²£³ê¤ê¤Ç¤ÎÊä¶¯¤Ç¡¢»¶¡¹ÈãÈ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤âÌ³¤á¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸¶Á°´ÆÆÄ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²¸»Õ¤«¤é¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÈ¯¸À¤â¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¤Ø¸þ¤±¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏÉ¬¤º¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¿¡£ÍèÇ¯É¬¤º¼ã¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¦°÷¤Ë°§»¢¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤½¤ÎÁ°¤Ë¡Ö°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°é¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¿¤Ö¤óºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È°éÀ®Êü´þ¤È¤â¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£»³¸ý¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î·±¼¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¿¿¤Ã¸þÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡µð¿ÍOB¤¬ÏÃ¤ò°ú¤¼è¤ë¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ø¿´ÇÛ¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¸å¤í¸þ¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ø¥ª¡¼¥Ê¡¼¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÊóÆ»¿Ø¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¤Û¤É¡£¡Ø·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¡Ù¤ÈÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤âÆ±Á³¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¡£·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Î26Ç¯¤â¡¢¶ì¤·¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Çµð¿Í¤¬¥Þ¥¨¥±¥ó¼è¤ê¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¸¶°ø¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¨¥±¥ó¤Ïµð¿Í¤ËÃç¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÆâÉô¾ðÊó¤¬ÅûÈ´¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¤¤¿¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¤ËÉÔ¶¨ÏÂ²»¤ò¹¤²¤¿ÆÈÁ±Åª¤Ê¸ÀÆ°¤È¤Ï¡£
