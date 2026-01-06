東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）を運営するオリエンタルランド（ＯＬＣ）は６日、東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）の累計入園者が 9 億人を突破したことを発表した。

１９８３ 年 ４ 月 １５ 日にＴＤＬが開園してから ４２年２６６日目での到達となる。今年はＴＤＳが開園して ２５ 年目の年となる。ＯＬＣ「これまでＴＤＲにご来園いただきました多くのゲストの皆さまをはじめ、弊社を支えてくださったすべての関係者の皆さまに感謝申し上げます。今後も、これまでにない体験やハピネスをゲストの皆様にお届けできるよう、ＴＤＲを進化させてまいります」とコメントしている。

以下ＯＬＣ高橋 渉代表取締役社長（兼）COO の挨拶全文。

本日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシー両パーク合わせて累計で ９ 億人目となるゲストをお迎えすることが出来ました。この記念すべき日を迎えられたことを大変嬉しく思います。これまでにご来園いただきました多くのゲストの皆さま、大切なパートナーであるディズニー社の皆さま、当社を支えてくださっているすべての関係者の皆さま、そして日々ゲストのハピネスを生み出し続けているキャストの皆さんに心からの感謝と御礼を申し上げます。東京ディズニーランドが １９８３ 年に開園して以来、非日常の空間と様々な体験をゲストの皆さまに提供し続けてまいりました。そして、本日という新たな節目を迎え、さらなるハピネスをお届けする準備を整えております。本年 ４月からは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー２５ 周年スパークリング・ジュビリー」を開催いたします。世界で唯一「海」をテーマにした東京ディズニーシーの ２５ 周年をゲストの皆さまが心から楽しみ、特別な思い出となるよう、キャスト一同全力で取り組んでまいります。また、東京ディズニーランドでは、今後、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした新アトラクションの導入や「スペース・マウンテン」と周辺エリアの一新を予定するなど、東京ディズニーリゾートはこれからも進化し続けてまいります。東京ディズニーリゾートが、これからも多くのゲストの皆さまにお越しいただき、関係者の皆さまからご支持いただけるオンリーワンのテーマリゾートであり続けられるよう尽力してまいります。どうぞこれからもご期待ください。