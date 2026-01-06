アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌が、新年に際して自身のＳＮＳを更新。ファンから多数のエールが寄せられている。

鎮西は５日、インスタグラムに「明けましておめでとうございます」と書き出し、オレンジ色の衣装ショットなどをアップ。「年末年始色々な嬉しいことがあり、何から書こうか悩んでいたらお正月が終わっておりました またゆっくりと振り返っていきたい気持ち」とつづり、「昨年末は、３年連続受賞させていただいたレコ大、結成当初からみんなで追い続けてきた初出場の紅白歌合戦。年を跨いで元日はＣＤＴＶ、爆笑ヒットパレード、格付けチェックなどなど。自分史上一番忙しい年末年始を過ごさせていただきました（あ！ドリフも今週放送です！！！わー！！！）」と２０２５年を振り返った。

続けて「２０２６年はお馬さんのように、人の心を癒せるようなそんな一年にしたいです」と抱負を述べた。さらに「そして新年１回目のおみくじは『大大吉』だったので、良い一年になる予感…！」と喜びの報告。「今年もいろんな夢を一緒に叶えていこうね〜！よろしくお願いします。」とファンに呼びかけ、「１枚目の写真帽子前後ろ逆に被ってた鎮西寿々歌より」と、黒の帽子を前後逆にかぶっていたことを茶目っ気たっぷりに明かして投稿を締めた。

この投稿にファンからは「あけおめー！毎日のようにテレビで観れて幸せ！！」「年末年始はおすずをたくさん見れて嬉しかった！！」「去年のおすずも今年もおすずも大好き」「ぐはっかわいい」「今年もたくさんおすずが活躍できる年になりますように！」「昨年に続いてのご活躍を願っております！でも、健康第一で無理しないでねー！」などの声が寄せられている。