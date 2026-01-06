西武からポスティングシステムでアストロズ入りが決まった今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、米テキサス州ヒューストンの本拠地・ダイキンパーク内で入団会見を行った。

今井は背番号４５のユニホームに袖を通すと、英語で「Ｗｈａｔ’ｓ Ｕｐ Ｈ−ｔｏｗｎ？ Ｉ’ｍ Ｔａｔｓｕｙａ Ｉｍａｉ． Ｉ ａｍ ｒｅａｄｙ ｔｏ ｃｈａｓｅ ａ ｗｏｒｌｄ ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ． Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ Ｈｏｕｓｔｏｎ！ Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｓｏ ｍｕｃｈ」（やあヒューストン？ 私は今井達也です。ワールドチャンピオンを目指す準備はできている。さぁ行くぞ、ヒューストン！ ありがとう）とあいさつした。

その後の質疑応答でも「昨晩、ホテルのレストランで、ラムチョップを食べたけど、今まであまり挑戦したことがない肉だったけど、毎日でも食べたいと思いました」、「もし（元西武監督でアストロズでもプレーした）稼頭央さんがヒューストンに来ていただけるのならすごくうれしい。彼はゴルフが好きなので、多分ゴルフをしにくる可能性の方が高いかなと思います」などと笑いを誘って、新天地メディアの心をつかんだ。

前日４日（同５日）には、ＮＦＬで同じヒューストンに本拠地を置くテキサンズの試合を観戦。試合中に大型ビジョンで紹介されるとヒューストンの「Ｈ」ポーズを披露するなど、大きな拍手を浴びた。この日も入団会見後にＮＢＡロケッツの試合会場にも登場。ここでもファンに紹介されると、立ち上がって笑顔で声援に応えていた。