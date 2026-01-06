【前後編の後編／前編を読む】不倫を経て「3度目の本気の恋」継続中…60歳夫が妻の振る舞いで“透明人間”になったワケ

田所寛一さん（60歳・仮名＝以下同）は、現在、3度目の「本気の恋」の最中にある。結婚したのは29歳のときで、相手は会社の同期の裕美子さんだった。彼女は仕事の才能に恵まれ、36歳で娘が生まれたころには、会社の幹部候補にまで出世。お互いに尊重し合う夫婦関係を築いた。飲食店を営むシングルマザーの母に育てられ「父」を知らない寛一さんだったが、娘には惜しみない愛情を注いだという。だが、娘の高校留学計画を寝耳に水で明かされ、しかもその存在を知らされていない義父の遺産をそこに充てると知り、彼は自分を「透明人間」のように感じたという。

「年齢を重ねた今、妙に『好き』という言葉の純度が上がってしまって…」と寛一さんは語る。

＊＊＊

そんなときだ。幼なじみの舞香さんからふいに連絡があった。中学生まで同じクラスで、舞香さんの親が共働きだったため、よく寛一さんの母の飲食店に早めの夕飯を食べに来ていた。おっとりした舞香さんに心動いたこともあったが、違う高校に進学したため、自然と疎遠になった。

「僕が上京するとき、舞香がバス停まで来てくれたのは覚えています。しみじみと、『寛ちゃん、もう帰ってこないんだね』と言って。確かにもうここに住むことはないだろうと思っていたけど、その言葉が妙に心に染みましたね」

それから27年の時を経て、舞香さんはSNSを使って寛一さんに連絡をとってきた。東京に行くから会えないかという話だった。寛一さんは一も二もなく快諾した。

「たとえ知り合って40年近い歳月がたっていても、幼なじみは特別ですよね。会ったときは、舞香も年食ったなあと思わず言っちゃいましたが、『寛ちゃんこそ』と笑い合って、あっという間に幼なじみに戻ってしまった。お互いの27年間を話すには時間が足りませんでした」

ふっと気づいて「東京には、旅行で来たの？」と尋ねたら、舞香さんは「ううん、家出」と言った。思わずビールを吹き出しながら「なんだ、それ」と言うと、「もうさ、なにもかも嫌になっちゃったの」と舞香さんはつぶやいた。

「愛人」だった舞香さん

舞香さんは地元の高校を出て就職した。周りは20代前半で結婚していったが、彼女はなかなかその気になれなかった。結局、地元のとある経営者の愛人になった。それも生活していくためのひとつの手段よと彼女は言った。寛一さんはなんとなく納得した。

「舞香に息子が生まれると、50歳間近の経営者は大喜びだった。彼には娘しかいなかったから。舞香は子どもを取り上げられそうになったんだそうです。それだけは嫌だということで、偽の子連れ心中を図ったり弁護士をつけたりしながら、なんとか子どもを手元で育てることができた。ただ、その子が中学生になるころ、自らの意志で経営者のもとへ行き、そこから学校へ通うことになったそう。彼は非常に成績優秀だったので、実父のもとでさらに勉強したかったらしい。舞香は『バカな母親より賢い父親を選んだんだと思う』と言っていました。もちろん交流はあるそうですが、息子は彼女の生きがいだったんでしょうね。だからなにもかも嫌になって家を出てきてしまったらしい」

「一緒に暮らそうか」

東京で暮らそうかな、仕事なんて何でもいいからと舞香さんはつぶやいた。先など見ない生き方をしようとしている舞香さんが羨ましいと彼は思った。そして彼女と一緒にいたいと痛烈に感じたという。

「一緒に暮らそうかと言ったら、舞香がパッと目を輝かせて『それもいいね』って。さっきまでと違う、生きた表情だった。オレなんかでいいのと言ったら、お互いさまでしょ、私のほうがろくでなしだもんって。人として、彼女がかわいいと思いました。今まで僕は背伸びして生きてきたのかもしれない、やっぱり地元の香りをつけて来てくれた舞香といると、ホッとする」

舞香さんはどうやって交渉してきたのか、いちど地元に戻って愛人の経営者と話をつけてきたようだ。月に1度の息子との交流は欠かさない。それ以外に生活費としていくらかもらえることになったと笑っていた。そのたくましさに寛一さんは驚いた。

「裕美子には、娘もいなくなったことだし家を出てもいいかなと言いました。すると『理由は？』と。特にない、もうオレの役目は終わったみたいだからと答えると、『離婚はしないわよ。会社に言うのも嫌だから』って。わかったと家を出て、舞香と一緒に暮らせるマンションを借りました。妻に生活費を入れる必要はなかったので、なんとか暮らしてはいけました」

すべては縁

舞香さんはアルバイトを始めた。東京の暮らしが楽しいと、ふたりであちこち出かけた。東京の大学に進学した舞香さんの息子にも会わせてもらった。息子は母を裏切ったような気持ちになっている、そして今は母に裏切られたとも思っていると寛一さんに言った。

「親子関係も恋愛関係も、すべては縁だと思うと僕は言いました。あなたたち親子は今も会うことができる。それがすべてじゃないのかな。あなたのおかあさんは、命を懸けてあなたを守った。でもあなたは自分の将来を考えて、父親の元へ行った。どちらも正しいんだよ、最後まで答えは出ない。人生はそういうものだと思うと。その言葉は僕が自分自身に言い聞かせていたんです。そのころ、僕は自分がどうやって生きればいいかわからなくなっていたんだと思う」

舞香さんに告げた「別れたい」

舞香さんとは10年以上、一緒にいた。そしてある日、彼は舞香さんに別れたいと言った。どうして別れたくなったのかわからない。舞香さんは「私は捨てられる」と、寛一さんの妻の裕美子さんに泣きついた。

「裕美子から連絡があって、私がとやかく言うことじゃないから、あなた、ちゃんと説得しなさいよって。『きみはどうなの、元気なの？』と聞いたら、『同じ社内にいるんだからわかるでしょ』と。相変わらずビジネスライクだったけど、口調は優しかった。彼女はそのころ役付になって、もはや僕など手の届かない存在です。でも考えてみたら、彼女はほとんど変わってない。昔からそんな感じでビシッと言うタイプだけど、決して冷たいわけではない。娘のこともひとりで淡々と決めていったけど、確かに留学について無知な僕にいろいろ相談なんかしてもしかたがないし……。彼女が賢明だっただけなんでしょうね」

舞香さんを説得するのはむずかしかったが、彼は少しずつ距離をとった。大学を卒業して、修業のために就職した舞香さんの息子が「母と一緒に住む」と言ったが、彼は大事な時期だった。舞香さんは息子に諭されたらしく、週に数回しか戻らなくなった寛一さんに対して、「もう、めんどうだから出て行って」と言った。

「実は気になる女性がいたんです。でもつきあっているわけではなかった。それなのにその女性に近づくには舞香とは別れなければと思ったんです。僕にとって、これが最後の恋になると確信したから」

3度目の恋の相手、奈穂美さん

いい大人が、中学生みたいな恋をしたんですと寛一さんは照れた。相手は会社の隣のビルにあるレストランのオーナー女性だ。新しくオープンした店でランチもやっているため、ときどき利用するようになった。

「感じのいい女性なんですよ。もちろん、相手は客商売ですから、それだけでは惚れませんが。たまたま大学時代の旧友たちと集まる話になったとき、その店にしようと思ったんです。オーナーに話したら、とても親身になって料理や費用の相談に乗ってくれて。大学名を出したら『私も同窓生です』って。3歳下でした。そこから一気に打ち解けて。用もないのに顔を出したり、そこでメニューにない家庭的な料理を出してもらったりするようになった。舞香と顔を合わせづらくなったのはそのころですね。心の中だけで思っている女性がいるために、いちばん親しい女性と顔を合わせるのがつらくなったのは初めてです。それだけ彼女への思いが強かったんだと思う」

オーナー女性は奈穂美さんといい、スレンダーで身のこなしのきれいな人だという。もともと両親が別の場所でレストランを経営していたのだが、父の急死で店が立ちゆかなくなった。当時、奈穂美さんは夫の赴任で海外にいたという。

「そしていろいろなことを整理し、親戚の子が料理人として修業を積んだのち、この店をオープンさせたそうです。さまざまな人生経験を経てきたせいか、おっとりした雰囲気を醸し出しながら腹の据わったところも見せる、魅力的な女性です」

「この恋は成就しないほうがいいのかな」

ただ、今も舞香さんからはときどき夜中に電話がかかってくる。彼女はひとりではいられないのかもしれない。そんな彼女がかわいかったはずなのにと寛一さんの胸が痛む。

「裕美子とも舞香とも違う、奈穂美さんという女性に出会ってしまったのが僕の不幸かもしれません。でももしかしたら、この恋は成就しないほうがいいのかなと思うこともあるんです。週に2回くらい、奈穂美さんの店に行くし、店が休みの日に外で会ったこともありますが、どうにも恋心を告白できずにいるんです」

それなりに女性には慣れているはずの寛一さんをもってしても、告白さえできない女性がいるとは。それだけ彼が純粋に憧れているということなのだろうか。

「僕の人生の肝になっている3人の女性ですけど、もちろん短期間の恋などを入れれば、もう少し恋の経験はあるんですよ。こういうタイプならこうやって攻めればいいかななんて自分なりの攻略法ももっているつもりだった。だけど年齢を重ねた今、妙に『好き』という言葉の純度が上がってしまって、言いたいけど言えないという状況にあるんです。どういうことなんでしょうね、これ」

俯き加減になっている寛一さんが、自分の濃すぎる恋心に対して途方に暮れている青年のように見える。還暦にして、純度の高い恋に迷えるのは幸せなことかもしれない。どんなに年を重ねても、自らの恋心に完璧な対処をするのはむずかしいことなのだろう。

＊＊＊

齢60にして、告白できない恋心を抱えている寛一さん。この点だけをかんがみればほほえましくもあるのだが、まだ彼に未練がありそうな舞香さん、婚姻関係を解消していない裕美子さんとの関係はどう整理するのだろうか。寛一さんと裕美子さんとのなれそめ、彼の育った家庭環境については【記事前編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部