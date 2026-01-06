【前後編の前編／後編を読む】60歳夫の「人生の肝」3人の女性 別れない妻、元・不倫相手…自称「最後の恋」のお相手は

「自分の思うように自由に生きたい」。それが多くの人の望みだろう。だが同時に「自分勝手に生きて人に迷惑をかけてはいけない」とも思っているはずだ。だからこそ、社会は一定の秩序が保たれている。

「でもやはり、人は自分の心に忠実にしか生きられないような気がするんです」

そう言うのは田所寛一さん（60歳・仮名＝以下同）だ。中背ながら引き締まった肉体と柔和な表情が若々しい。

「一生にひとりとしか一緒になれず、添い遂げなければならないという法律があるなら僕は抵触しますよね。でも、好きになった人と一緒に暮らしたいという素朴な欲求を貫くことがいけないこととは思えないんです。妻子の生活はどうするんだと言う人もいるかもしれないけど、それは夫が妻子を養うことを前提にしている。結婚生活においては互いに協力すべきだから、妻のほうが財産をもっているなら、妻子の生活云々は問われないはず。いちばん大事な“愛情”を抜きにして結婚生活が語られている。そんな気がしてならないんですよ」

父を知らずに育った。自分がなってみて「父親の役割ってたいしたものじゃないなと思いました」という。

寛一さんは一気に話して「あ、すみません。いきなり生意気なことばかり言って」と頭を下げた。世間一般の価値観はわかっているものの、本来、価値観など人それぞれだと思っているのだろう。

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

3度目の「本気の恋」をした

人は人生で「本気の恋」を3度すると言われている。寛一さんは今、その3度目にさしかかったところだと少し耳を赤くしながら言った。いくつになっても恋の道に“老い”というものは存在しない。そして、世間から「道ならぬ恋」と言われることをしている大人は常に論理武装をしたがる。

彼が結婚をしたのは29歳のときだ。相手は、新卒で入った食品関連企業の同期、裕美子さんだった。同期会でたまに顔を合わせてはいたが、ふだんはオフィスも別だったからめったに話すことはなかった。だが27歳のとき、会社を挙げてのプロジェクトチームが立ち上がり、寛一さんと裕美子さんも選出された。20代はふたりだけだった。

「仕事を通して親しくなりました。仕事って、人間力が全部見えちゃうところがあるでしょ。その中で僕は裕美子を何度もすごい人だなと感じた。最若手だから、いろいろ気を配らなければいけないことはあるけど、逆に若手だからこそ先輩にすり寄ったり媚びたりしたほうがいいケースも出てくるんですよ。裕美子はいっさい、それはしなかった。なのに気配りのできる若手として先輩たちから絶大な信頼を得ていた。僕にはとても真似できないと思いました」

気を遣っているのに遣っているように見せない。先輩の意を汲んで先回りして仕事をこなすが、決して自分自身をアピールはしない。できないこと、筋が違うことはストレートにみんなの前で言う。当たり前のようで若手にはできかねることを、裕美子さんは淡々と、そして平然とやってのけた。

「最後のほうはまるで裕美子がリーダーのようでした。権力を笠に着ないリーダーを初めて見たと周りは噂していましたね。その裏には彼女の持って生まれた天性の愛嬌があるのかも。笑顔がいいんですよ。あの笑顔で頼まれたら誰も断れない」

「結婚しない？」

プロジェクトは成功をおさめ、裕美子さんは30歳になるころ開発事業部の副部長に出世していった。彼女の心を完全にもっていかれていた寛一さんは、「おめでとう。ねえ、結婚しない？」と言ってみた。

「彼女は『はあ？ 相変わらずあなたはとんちんかんでおもしろい』と大笑いしてくれた。ふたりともひとり暮らしだったから、僕は彼女がよりよい仕事をできるよう全力でサポートすると誓ったんです。彼女も妙な人で、それもいいかもねって。それで社内で大々的に結婚を発表、一緒に住み始めました」

引っ越しには双方の友人が10人も集まってくれたというから、ふたりの人気ぶりがわかるが、ほとんどが裕美子さんの信奉者だったらしい。当の裕美子さんは、引っ越し当日も出社して仕事をしていた。

「彼女はすっかり仕事がおもしろくなったようで、それからもビシバシ仕事を進めていました。何があってもめげないし粘り強く交渉するし、会社にとっては逸材だったんじゃないでしょうか」

寛一さんと裕美子さんはふたりとも、結婚後にこの結婚が間違いではなかったと何度も感じたという。何でも話し合える関係だった。裕美子さんは、自分のキャリアがある程度確定したところで子どもがほしいと思っており、寛一さんも同意した。

「子どもが生まれたのは36歳になるころです。裕美子は将来の幹部候補みたいな存在になっていました。僕は相変わらず平社員に近いところで留まっていたけど、40歳で完全に独立すべく準備を進めていたんです。子どもが生まれたころ会社を興して、少しずつ稼働させていました」

母はシングルマザー 寛一さんの生い立ち

それぞれに目標を持ち、お互いにそれを尊重しながら家庭を営んでいた。ひとり娘にはふたりともめいっぱい愛情を注いだ。

「子どもはかわいいですよね……。実は僕の育った家庭は父親がいなかったもので。しかも戸籍にも何も残ってない。母はシングルマザーでした。僕の3歳違いの弟は、また別の男の子らしい。母は飲食店を経営していて、僕らは食べるものに困ったことはなかったけど、気持ちとしてはいつも寂しかったですね。母は朝から晩まで働いていて、夕飯は弟とふたりだけで食べることが多かったから。店の裏に自宅があったので、夜、眠れないときなどちょっと店を覗くと母がお客にビールを注いでいたりする。今思えば別に媚びていたわけでもないんだろうけど、なんだかそういう光景が好きになれなかった」

寛一さんは大学入学を機に生まれ育った地方都市から上京した。母から父親について何か聞かされたことはない。ただ、上京する前の晩、「私はあなたに出会えてよかった。父親がいなくて申し訳ないとは思うけど、あなたを授かってよかったと思ってる」とだけ言った。それ以上、父親は誰なんだ、どこにいるんだと問い詰めることはできなかった。

寛一さんが結婚する少し前、母は結婚してあっさり店を閉じた。母は子どもを育てる役目を終え、自分の幸せに軸を切り替えたとわかった。母の人生だからかまわないと思いながらも、どこか釈然としない思いが残った。母には一生、ひとりでいて子どものためだけに生きてほしかったのだろうか。そう問うと、「そういうわけではないけど……。母の生き方を容認できなかったのかなあ。シングルマザーになった経緯もわからないし、自立した母を自分勝手な母だとは思っていましたね」と彼は言った。

妻の“告白”に「透明人間のよう」

母をどう評価したらいいかわからないことに、彼は胸がつまるような苦しさを感じているのかもしれない。その母は90歳間近となった今も、実家で夫と暮らしている。

「自分が家庭をもってみて、父親の役割ってたいしたものじゃないなとは思いました。僕は娘を溺愛していたけど、娘は中学生になるころには親などいなくても育ったような顔をしていたし。高校から留学したいと言われたときはひっくり返りそうになりましたけどね」

裕美子さんと娘はずいぶん前からそういう話をしていたらしい。寛一さんが知ったときは、すでに留学は決定事項になっていた。

「もっと前から相談してほしかったと言ったら、裕美子が『よけいな心配させたくなかったのよ。私は留学していたから事情もよくわかってる。任せて』って。僕の存在はそこにはなかった……」

娘が留学するときは一緒にその国まで行ったが、寮に入った娘を見届けると彼は帰国した。裕美子さんは数日滞在して様子を見ることになり残った。

「海外からひとりで飛行機に乗ったとき、言いようのない寂しさに包まれました。人生、間違えたかもしれないというような」

留学費用についても、裕美子さんからはまったく相談を受けていなかった。あとから聞くと「父の遺産が入ったから、それを娘に使うことにした」と返ってきた。たとえ夫といっても妻の親の遺産について何か言える立場ではないが、通夜や葬式の際、寛一さんは妻のためにかなり働いた。親戚からも慰労の言葉をもらったくらいだ。せめて遺産について報告のひとつくらいしてくれてもいいのにと感じたという。自分の存在が透明人間のようだった。

＊＊＊

寛一さんが今、体験しているという3度目の「本気の恋」。その1度目の相手である裕美子さんとの関係に、陰りが差し始めたようだ。【記事後編】では、2度目、そして3度目の相手との「恋」が語られる。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部