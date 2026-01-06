冬の定番「お鍋」を大調査！好きなお鍋は？好きな具材は？（まとめ）【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第401回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、冬の定番【お鍋】に関するアンケート結果をまとめてみました。果たしてみんなの好きなお鍋や具材は？「お鍋」にまつわるリアルな声を集めました！
■今回は、「お鍋」についてまとめてみました！
E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！
■Q1:どんな鍋が好き？
堂々の1位は「すき焼き」。甘辛い割り下と牛肉のうま味、卵にくぐらせて食べる特別感は、まさに冬のごちそうですね。2位は、魚介も肉も野菜も楽しめる「寄せ鍋」。世代を問わず味わえる点が人気です。寄せ鍋は、具材の選択肢が広く、冷蔵庫整理にも役立ちます。3位は、素材の味をシンプルに楽しめる「しゃぶしゃぶ」がランクイン。さっぱり食べられるのが良いですね。4位は「キムチ鍋」。ピリ辛な味付けで、体の中から温まります。
■Q2:市販の鍋の素、使う？
あると便利な市販の鍋の素、「よく使う」が1位、「たまに使う」が2位に輝きました。味が簡単に決まり、失敗しにくい市販の鍋の素は、忙しい日の強い味方。種類も豊富で、マンネリ化も防げます。半数以上の方が市販の鍋の素を使っていることが分かりました。3位「あまり使わない」、4位「使わない」と「使わない派」も。自然の出汁の味を楽しんだり、塩分を調節したり、それぞれの家庭の鍋を楽しんでいる背景が伺えました。
■Q3:お鍋に欠かせない具材は？
・1位 白菜 61%
・2位 豆腐 21%
・3位 キノコ 11%
・4位 しらたき 5%
※小数点以下四捨五入
回答総数37,540票
圧倒的1位は「白菜」。火を通すことで甘みが増し、どんな鍋にもなじむ万能野菜として、納得の結果です。2位は「豆腐」。さっぱりしつつ満足感があるため、お鍋には欠かせない存在です。3位は、うま味と香りをプラスする食材「キノコ」がランクイン。キノコ類は、数種類組み合わせると、だしの深みが増しますね。4位は「しらたき」。食感のアクセントになり、おまけにヘルシー。ダイエット中の方におすすめしたい食材です。
■Q4:お鍋のシメといえば？
・1位 雑炊 56%
・2位 うどん 24%
・3位 ラーメン 15%
・4位 もち 3%
※小数点以下四捨五入
回答総数34,739票
堂々の1位は「雑炊」でした。具材のうま味を最後まで味わえる、鍋の集大成ともいえる雑炊は、多くの支持を集めました。2位は「うどん」。鍋の種類を選ばず楽しめる点が魅力です。3位は「ラーメン」がランクイン。キムチ鍋やみそ系の鍋と相性がよく、最後までガッツリ楽しみたい方に人気です。4位は「もち」。お正月の残ったお餅のアレンジとして、お鍋の締めに使うという手もありますね。
冬の食卓に欠かせない「お鍋」。
定番の味から具材、シメまで、それぞれのこだわりや楽しみ方が見えてくる結果となりました。それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！
(E・レシピ編集部)
