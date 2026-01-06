結婚式はたくさんの人に祝福されて、幸せに包まれますよね。そんな一生に一度の晴れ舞台を、台無しにされることがあるようで……？ 今回は、結婚式にシンママの幼馴染を招待した夫に妻がキレた話をご紹介いたします。

シンママの幼馴染を招待

「夫は結婚式に、幼馴染を招待したんです。しかもその人は女性……。仕事の同僚とかならまだしも、あまり結婚式に異性の友達は呼ばないですよね。夫から幼馴染の存在は聞いたことがあったけど、まさか女性とは思わなくて驚きました。とはいえ、昔からの付き合いであればそんなに心配することもないだろうと思っていたのですが……。

その女友達はシングルマザーで、子どもも一緒に結婚式に来ていました。しかも夫のことを『パパ！』と呼んでいて、耳を疑いましたね。いくら幼馴染の子どもとはいえ、パパと呼ばせるなんてありえなくないですか？ しかも私と結婚するというのに、一体この人たちはなにを考えているのやら……。

周りの人たちも『パパってどういうこと？』『あの3人が家族みたいに見えるわね』とヒソヒソ話していて、すごく気分が悪かったです。あまりの無神経さに引いてしまった私は、結婚式後に夫にキレました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 結婚式に夫の女友達が来ていたら、あまりいい気はしませんよね。しかもその人の子どもが、自分の夫のことをパパと呼んでいたら、不快な気分になるのは当然です。夫の招待客は、事前に教えてもらっておくべきだったかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。