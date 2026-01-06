ステラファーマ<4888.T>が大幅続伸している。午前１０時ごろ、住友重機械工業<6302.T>やフジタ（東京都渋谷区）、藤田学園（愛知県豊明市）などと進めるホウ素中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）の研究開発に関して、住友重が藤田医科大学と深部がん治療の研究開発を目的としたＢＮＣＴ治療システム及びＢＮＣＴ線量計算プログラムの導入に関する契約を締結したと発表したことが好感されている。



住友重は、加速器の出力電流値を増やすことでより高出力の中性子線を発生させる次世代ＢＮＣＴシステムを開発。一方、ステラファはＢＮＣＴ用薬剤の開発と製造を通じた医薬品研究開発の知識と経験を提供するほか、藤田医科大学などと協力して深さの制限を緩和するとともに、より深部のがんへの適応が可能になるような研究開発を進めるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS