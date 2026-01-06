ラフカディオ・ハーンの「怪談」は何が怖いのか？　春日武彦が小泉八雲を読み直す

春日武彦『怪談の真髄--ラフカディオ・ハーンを読みなおす』（筑摩書房）が2026年1月15日に発売される。

ラフカディオ・ハーン（小泉八雲／1850-1904）は、1890 年の来日から日本の物語や民間信仰、風習などを学び、彼の考える日本文化の精髄を散文に残した。西洋的視点から再解釈された日本文化の面白さ、と同時にそこに写し取られた恐怖や愛情、死生観は普遍性があり、超自然現象やスピリチュアリティへの興味もあいまって、いまなお多くの読者を獲得し、朝ドラ『ばけばけ』の影響で再び注目を集めている。

本書は大ヒットとなった『恐怖の正体』でさまざまな恐怖の形式を分析した春日武彦が『怪談』をはじめとするハーンの代表作を読み直し、『怪談』の真髄――なにが怖いのか／怖くないのか、そこから見えてくる日本的風土や精神、また現代に再話するとしたらなどを考察し、またそこから一般名詞としての怪談の魅力の真髄に迫る。

のっぺらぼうはなぜ怖いのか、食人鬼で真に恐ろしいのはなにか、滝はなぜ子供の首をもぎ取るのか、茶碗の中に浮かぶ顔はなにを意味しているのかーー。妻・小泉セツの語りを再話するかたちで書かれた『怪談』をはじめとするラフカディオ・ハーンの散文作品の魅力の根源にあるものとは？

（文＝リアルサウンド ブック編集部）