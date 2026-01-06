ダイナミックマッププラットフォーム<336A.T>が３日ぶりに大幅反発している。同社は６日、Ｔ２（東京都千代田区）が開発するレベル４自動運転トラックに対する高精度３次元地図データの採用事例を自社ホームページ上で公表した。ダイナマップはすでに大手自動車メーカーの安全運転システムに向けたデータ提供実績を持つ。ラスベガスで開催されるテクノロジーの国際見本市「ＣＥＳ２０２６」にあわせ、ＡＩとともに自動運転技術に対する投資家の関心が高まるなか、ダイナマップの事例紹介は、成長期待の買いを誘う要因となったようだ。大手商社などが出資するＴ２は物流業界のドライバー不足を受け、運転を全てシステムが担い主要な物流拠点を往復する「レベル４自動運転トラック幹線輸送サービス」の構築を目指している。ダイナマップの高精度３次元地図データはゼンリン<9474.T>を通じて提供している。



