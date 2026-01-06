ＳＯＬＩＺＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<5871.T>が３日ぶりに反発している。５日の取引終了後、子会社＋８１が新会社「結」を設立し、８日から高齢者向け家賃保証事業を開始すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



換金性のある資産を保有しているものの、年金などのフロー収入の減少により従来の与信基準では賃貸住宅への入居が困難となっている高齢者層を対象に、独自に構築した信用モデルを用いた与信判断により家賃保証を提供する。また、ＩｏＴ技術を活用した見守りサービスを付帯させることで、単なる保証にとどまらない総合的なサービスを展開する。なお、同件が２５年１２月期及び２６年１２月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS