Åì¾Ú¡¢µ×¸÷Ìô¤Î³ô¼°ÇäÇã¤òÄä»ß
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï£¶Æü¡¢Æ±Æü¸áÁ°£±£°»þ£³£´Ê¬¤è¤êµ×¸÷À½Ìô<4530.T>¤Î³ô¼°ÇäÇã¤òÄä»ß¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö¸ø³«ÇãÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤Î¿¿µ¶¤Ê¤É¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡×¡£
¡¡ÊÆ¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°ÄÌ¿®¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö¡Ø¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ×¸÷À½Ìô¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¡Ê£Í£Â£Ï¡Ë¤ÇÈó¸ø³«²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Çã¼ýµ¬ÌÏ¤ÏÂ¤â¤È¤Î»þ²ÁÁí³Û£³£´£°£°²¯±ß¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ò¾è¤»¡¢£´£µ£°£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡ÊÆ¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°ÄÌ¿®¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö¡Ø¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ×¸÷À½Ìô¤Ï¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¡Ê£Í£Â£Ï¡Ë¤ÇÈó¸ø³«²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Çã¼ýµ¬ÌÏ¤ÏÂ¤â¤È¤Î»þ²ÁÁí³Û£³£´£°£°²¯±ß¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ò¾è¤»¡¢£´£µ£°£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS