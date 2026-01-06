¡È¸µµ¤¤Î²¡¤·Çä¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¡É¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¡¢2nd¼Ì¿¿½¸É½»æ¸ø³«
¡¡¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØPiece by Piece¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡¿2026Ç¯2·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØPiece by Piece¡ÙÉ½»æ¤ò¸«¤ë
¡¡¥ê¥¢¥ë¥Ôー¥¹¤Ï¡¢YouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô136Ëü¿Í¡¢TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô240Ëü¿Í°Ê¾å¤È¤¤¤¦¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎYouTuber¥¢¥¤¥É¥ë¡£¤«¤º¤¥¡¢¤³ー¤¿¡¢¤«¤Á¤çー¡¢¤Ê¤ª¡¢¤³¤Ú¤Î5¿ÍÁÈYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ï¡È¸µµ¤¤Î²¡¤·Çä¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¤Ï¡Ö¤ê¤¢¤Ô¤¾¤¯¡×¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥í¥±ÃÏ¤ÏÇ®³¤¡£³¹¥í¥±¤ä³¤¡¢¥ê¥¾¥Êー¥ìÇ®³¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£5¿Í¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡õ¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤ËÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¥é¥ó¥À¥à¥È¥ì¥«¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Ç¼Ì¿¿½¸¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬³«ºÅ·èÄê¡£2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë¤ÏÅìµþ¡¢2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÌ¾¸Å²°¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ½ñ¤ò3ºý¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÁ´°÷¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿½¸1ºý¤ò´õË¾¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤ªÅÏ¤·¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¼Ì¿¿½¸2ºý¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ªÅÏ¤·¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤ò5ºý¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿½¸1ºý¤Ë´õË¾¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÌ¾Æþ¤ì¤È¤ªÅÏ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡¢¥µ¥¤¥ó¤Ê¤·¼Ì¿¿½¸4ºý¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ªÅÏ¤·¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë