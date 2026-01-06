「彼はトッププレーヤー」オランダ名門が関心の22歳日本人MF、世界王者やドイツ２位などに移籍の可能性！クラブ幹部は強豪加入を“確信”「トップクラブへと直行する」
NECで躍動する22歳のMF佐野航大には、上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールトからの関心が取り沙汰されている。
だが、さらに大きなクラブに移籍する可能性もあるようだ。『FOOTBALL TRANSFERS』は、「NEC、佐野の欧州トップへの大型移籍でフェイエノールトを失望させる」と題した記事を掲載。同クラブの選手担当ディレクター、カルロス・アールバース氏のコメントを紹介している。
同氏によれば、NECの試合には、クラブ・ワールドカップを制した世界王者のチェルシー、それぞれ昨季のブンデスリーガで２位と４位だったレバークーゼンとドルトムントといった強豪クラブがスカウトを派遣しているという。
そして、佐野についてこうコメントしている。
「サノにはいい移籍金を考えている。金額は言わないが、ほとんどのクラブは彼を買えないと思う。もしクラブが我々から主力選手を獲得したいのであれば、（市場価格よりも）追加で支払う必要があるだろう。シーズン半ばで、我々は特別な準備をしているからだ」
記事によれば、サノは現在、NECと2028年半ばまで契約を結んでおり、クラブは売却を急いでいない。
「彼はあらゆる面でトッププレーヤーになりつつある。だから、NECからトップクラブへと直行するだろう」
つまり、フェイエノールト以上の、５大クラブの強豪へ直接売却する見込みで、そういったクラブしか払えない強気の値段を設定するということだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
