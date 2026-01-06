11時の日経平均は456円高の5万2289円、ファストリが57.76円押し上げ 11時の日経平均は456円高の5万2289円、ファストリが57.76円押し上げ

6日11時現在の日経平均株価は前日比456.89円（0.88％）高の5万2289.69円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1258、値下がりは292、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を57.76円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が56.15円、東エレク <8035>が46.13円、アドテスト <6857>が45.46円、信越化 <4063>が26.74円と続く。



マイナス寄与度は24.87円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、大塚ＨＤ <4578>が11.57円、イビデン <4062>が9.02円、住友電 <5802>が7.62円、アステラス <4503>が7.52円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、不動産、証券・商品、銀行と続く。値下がり上位には医薬品、電気・ガス、小売が並んでいる。



※11時0分0秒時点



株探ニュース

