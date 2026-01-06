森永製菓は1月6日、「チョコボール」の金・銀のエンゼルを集めて必ずもらえる「おもちゃのカンヅメ」のリニューアルを発表しました。第57代目となる新たなカンヅメは、「金のキョロメダル缶」です。

また、平成初期に人気を博した「縁起ものキョロちゃん」の復刻キャンペーンも実施されます。

■ おなじみの曲に合わせてメダルゲーム「金のキョロメダル缶」

今回のテーマは、金のエンゼルにちなんだ「金」。「金のキョロメダル缶」は、その名の通り輝くゴールドボディが特徴で、なんと実際に「メダルゲーム」として遊べるギミックを搭載しています。

おなじみの「チョコボールのうた」が流れる中、キョロちゃんをモチーフにした筐体にメダルを投入。うまくメダルで押し出すことができると、「ヒミツのおもちゃ」が獲得できるという仕組みです。缶を開けるワクワク感だけでなく、アクションゲームとしての楽しさもプラスされた、まさに「キダルト（子ども心を持った大人）」も楽しめる仕様となっています。

発送は1月下旬より開始。なお、応募の際は2025年に登場した「キョロクレーン缶」とどちらか好きな方を選ぶことができるとのことでした。

■ 30代・40代歓喜「縁起ものキョロちゃん」復刻

さらに、平成リバイバルブームに合わせ、かつて小中高生だった現在の30代〜40代にはたまらない企画もスタート。

1995年から2003年にかけて展開され、一世を風靡した「キョロちゃんショップ（キョロちゃんクラブ）」シリーズのうち、2001年に発売された「縁起ものキョロちゃん」が復刻。これに合わせて、2つのプレゼントキャンペーンが実施されます。

ひとつは「金の招き猫キョロちゃんストラップが当たる！」キャンペーン。キョロちゃん公式Xをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすると、今回のために金色の特別仕様で復刻された「金の招き猫キョロちゃんストラップ」が抽選で100名に当たります。期間は1月7日から。

もうひとつはチョコボール2箱で「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップが当たる！」キャンペーン。対象商品のレシートで応募すると、当時のデザインを復刻した「まねきねこ」「だるま」「ししまい」「うちでのこづち」の全4種からランダムで1種が抽選で960名に当たります。期間は2月3日から9月1日までで、応募方法、対象商品等の詳細は2月3日以降特設サイトより確認可能となっています。

