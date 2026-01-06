º£¼£Â¤Á¥¡Ö¹ñºÝ¶¥Áè¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡×¡¡JMU»Ò²ñ¼Ò²½¤Ç²ñ¸«
¡¡¹ñÆâÂ¤Á¥¼ó°Ì¤Îº£¼£Â¤Á¥¡Ê°¦É²¸©º£¼£»Ô¡Ë¤Ï6Æü¡¢2°Ì¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ÊJMU¡¢²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£ÛØ³À¹¬¿Í¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀ¸¤»Ä¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¹ñºÝ¶¥Áè¤ËÂÇ¤Á¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¶È³¦ºÆÊÔ¤ÈÀ¯ÉÜ»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¿å¤ò¤¢¤±¤é¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡¢´Ú¹ñÀª¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÛØ³À»á¤Ï¡Ö¸¦µæ³«È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯·úÂ¤ÌÌ¤Ç¤âµ»½Ñ¸òÎ®¤·¡¢±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ê¤É¤ÎÂåÂØÇ³ÎÁÁ¥¤Î·úÂ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿JMU¤Î¹À¥¿ò¼ÒÄ¹¤â¡Öµ»½Ñ³«È¯¤Ç²ñ¼Ò¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ëÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£