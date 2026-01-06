¥½¥Ë¡¼EV¡¢27Ç¯¤ËÆüËÜÅêÆþ¡¡¿·»îºî¼ÖÈ¯É½¡¢¥Û¥ó¥ÀÏ¢·È
¡¡¡Ú¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¶¦Æ±¡Û¥½¥Ë¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Û¥ó¥À¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥Û¥ó¥À¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Âè1ÃÆ¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¡ÖAFEELA¡Ê¥¢¥Õ¥£¡¼¥é¡Ë1¡×¤ò2027Ç¯Á°È¾¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆÀ¾Éô¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç6Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¸«ËÜ»Ô¡ÖCES¡×¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Çº£Ç¯ÅêÆþ¤¹¤ë¥¢¥Õ¥£¡¼¥é1¤ÎÀè¹ÔÎÌ»º¼Ö¤â¸ø³«¤·¤¿¡£¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÈÄó·È¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿ÂÐÏÃµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£2025Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¼õÃí¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡CES¤Ï9Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ºÇ¿·¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢AI¤äEVµ»½Ñ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£