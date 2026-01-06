ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」が６日、放送され、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が一緒に暮らすことに同意しあったものの、トキが父母ら家族にそのことを言い出せない展開がネット上で話題になった。

ヘブンは「家族に伝えることは一番大切だからすぐに伝えに行こう」と行動しようとするも、トキは「待って下さい」と制止する。ヘブンは「ワタシ…ダメ？イジン、ダメ？」と困惑する。

また、松野家の家族は大きな借金を抱えており、トキがヘブンの女中として手にする給金２０円が非常に貴重となっている。結婚すればこの給金がなくなることをトキは恐れ、なかなか家族に言い出せないという展開だった。

ネット上では「ラスト１分、ヘブン先生を送り出した後の大きなため息 私もいつのまにか呼吸浅くなってた」「お互い男女の気持ちが入り交じってる…こんなに想い合ってるのになあって昨日とは違う涙が出てくるな」「松野家の反応が心配超えて怖い 反対するのはまあ当たり前だとして、どういう行動に出るか分からなくて怖い」「２０円で両家を支えてきたんだもんね、たった１人で でも冷静になるの遅いなｗおトキちゃんらしいけど」など借金を抱えた家族を支えるトキの心情に寄り添う声が多く見られた。