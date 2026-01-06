BTS・JUNG KOOK（ジョングク）のソウル市内の自宅が、また狙われた。住居地を数回訪ねてストーキング行為をしたなどとして、外国人の女が韓国警察に立件された。

スポーツ朝鮮は6日「警察によると、ソウル龍山（ヨンサン）警察署は、ストーキング処罰法違反の疑いでブラジル国籍の30代女を立件した。女は4日午後2時50分ごろ、JUNG KOOKの住居付近で乱暴を働いた疑いが持たれている」などと報じた。

記事によると「当時、保安要員が『JUNG KOOKの家の周辺で乱暴を働く人がいる』と通報し、警察は現場近くの防犯カメラなどを確認し、女の接近事実を確認した。女はJUNG KOOKの家の近くに郵便物を投げたり、手すりに写真をかけておくなど、騒ぎを起こした」という。

女はすでに、裁判所からJUNG KOOKの住居地100メートル以内の接近禁止措置を受けた状態だったが、これに反して再び接近を試みたとみられる。警察は該当違反事実を確認し、ストーキング処罰法違反の疑いを追加で適用した。

女性は先月にも2度、同住居を訪ねて郵便物を入れたりインターホンを押すなどの行為で、住居侵入などの疑いで立件された経緯がある。当時、JUNG KOOK側は、女性に対する接近禁止措置を申請した。

JUNG KOOKの自宅には、これまでも複数のファンが訪れ、ストーキングなどの被害を受けている。昨年9月にはライブ放送で「訪ねてくれば、すべて記録されて証拠が残る。警察署に行きたくなければ絶対に来ないでほしい」と強く警告したことがある。