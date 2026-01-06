タケヤ化学工業は、保温もできるステンレスボトル「トラベラー」シリーズより、きらめく塗装を施した「スペシャルセレクション」を2026年1月5日に発売します。カラーはディープナイト、ゴートシルバー、オーシャンビューの3色。実売価格は3960円（税込）。

↑タケヤフラスク トラベラー17 スペシャルセレクション（ディープナイト、ゴートシルバー、オーシャンビュー）

記事のポイント ラメを散りばめたようなきらめきのあるカラーが特徴。日常使いできる機能性と、特別感のあるデザインを兼ね備えた“スペシャル”なシリーズです。

昨今、「日常使いのアイテムにも個性を」という声が増えてることから、同社ではこれまでの定番カラーに加えて、持つだけで気分が上向くような「特別感」を表現した「スペシャルセレクション」シリーズを企画。光の反射具合や蓋の色とのバランスなどを検証し、上品さを保ちながらもしっかりと存在感を放つデザインに仕上げられています。

本体全体に繊細なラメをちりばめたかのようなきらめきを持たせた「サンドストリーク塗装」を採用。光を受けて輝くボトルは、日常のワンシーンをさりげなく華やかに演出します。

保温・保冷機能は従来モデルと同じ高性能で、「見た目の美しさ」と「実用性」を兼ね備えています。また、温かい飲み物を飲むのに最適な形状の飲み口となっています。

蓋部分は簡単に開閉できるワンタッチ構造を採用。さっと水分補給ができて便利です。ふいに開いてしまわないよう、ロック機能も搭載しています。

底部分は滑り止めのシリコーンパット付き。キャリーハンドル付きで、持ち運びにも便利です。容量は500ml。

タケヤ化学工業 タケヤフラスク トラベラー17 スペシャルセレクション 発売日：2026年1月5日 実売価格：3960円（税込）

