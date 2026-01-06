「チョコボール」、「おもちゃのカンヅメ」から新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」が登場！ 1月下旬から発送メダルゲームができる“金”のキョロメダル缶
森永製菓は、「おもちゃのカンヅメ」から新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」を展開し、1月下旬から発送する。
「おもちゃのカンヅメ」は、チョコレート菓子「チョコボール」の「くちばし」（開け口）にある“金”のエンゼル1枚、または“銀”のエンゼル5枚を集めて必ずもらえるキャンペーン。今回新たに登場する「金のキョロメダル缶」のほか、平成初期に一世を風靡した「キョロちゃんショップ」シリーズから「縁起ものキョロちゃん」を復刻する。
1月7日からは「金の招き猫キョロちゃんストラップ」、2月3日からは4種類の「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンが開催される。【【キョロちゃん】今度のおもちゃのカンヅメはメダルゲームができる！金のキョロメダル缶登場【チョコボール】15秒（字幕付き）】
金・銀エンゼルで応募！ おもちゃのカンヅメ「金のキョロメダル缶」新登場
今回のテーマは、“金”のエンゼルからくるチョコボールの楽しさを象徴する「金」。57種類目となる「おもちゃのカンヅメ」は、キダルトの注目を集めるメダルゲームに着目し、老若男女の遊びゴコロをくすぐる金の“メダルゲーム”となって登場する。
「金のキョロメダル缶」は、“クエックエックエ～♪”でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながら、キョロちゃんをモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて楽しめる。メダルで押し出して獲得できるのはヒミツのおもちゃ。メダルゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験できる。
発送は1月下旬より開始。また、今なら2025年に登場した「キョロクレーン缶」と2種類から好きな方を選ぶことができる。
2025年に登場したキョロクレーン缶
縁起ものキョロちゃんストラップキャンペーン
フォロー＆リポストで応募！ 「金の招き猫キョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーン
キョロちゃんの公式X（@morinaga_CB）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで応募可能な「金の招き猫キョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーンが1月7日より実施される。「縁起ものキョロちゃん」を今年のテーマであり、遊びゴコロをくすぐる“金”で復刻した限定品で、合計100個用意される。
金の招き猫キョロちゃん
チョコボール2箱で応募！ 「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーン
「チョコボール」を2箱購入したレシートで応募すると、2月3日から9月1日まで毎月抽選で合計960名に「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンが実施される。
まねきねこ・だるま・ししまい・うちでのこづちの衣装を着た全4種類のキョロちゃんのうちいずれか1種がランダムで当たる。
※応募方法、対象商品等詳しくは2月3日11時以降、特設サイトにてご確認ください。
□特設サイト
「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」イメージ【縁起ものキョロちゃんについて】
「キョロちゃんクラブ」・「キョロちゃんショップ」は1995年から2003年に発売。当時最も集めていた小中高生は、現在30代後半から40代。縁起ものキョロちゃんは、2001年に発売した「キョロちゃんショップ」の第5弾で、21世紀を記念した、にぎやかでおめでたい雰囲気が支持された。
「チョコボール」3製品 商品概要
発売日：2月上旬
参考小売価格：オープン価格
内容量：各28g
発売地区：全国/全ルート
風味際立つピーナッツをクリスプ層で包み、チョコレートをコーティングしたチョコボール。しっかりとしたチョコ感により1粒でも満足できる味わい【チョコボール＜キャラメル＞】
まろやかでコクのあるキャラメルを、チョコレートでコーティングしたチョコボール。キャラメルの味わいと食感が楽しめる味わい【チョコボール＜いちご＞】
さっくりパフ入りチョコをいちごチョコでコーティングしたチョコボール。コーティングのいちごチョコにはつぶつぶ苺入りで、見た目もかわいい
