森永製菓は、「おもちゃのカンヅメ」から新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」を展開し、1月下旬から発送する。

「おもちゃのカンヅメ」は、チョコレート菓子「チョコボール」の「くちばし」（開け口）にある“金”のエンゼル1枚、または“銀”のエンゼル5枚を集めて必ずもらえるキャンペーン。今回新たに登場する「金のキョロメダル缶」のほか、平成初期に一世を風靡した「キョロちゃんショップ」シリーズから「縁起ものキョロちゃん」を復刻する。

1月7日からは「金の招き猫キョロちゃんストラップ」、2月3日からは4種類の「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンが開催される。

金・銀エンゼルで応募！ おもちゃのカンヅメ「金のキョロメダル缶」新登場

【【キョロちゃん】今度のおもちゃのカンヅメはメダルゲームができる！金のキョロメダル缶登場【チョコボール】15秒（字幕付き）】

今回のテーマは、“金”のエンゼルからくるチョコボールの楽しさを象徴する「金」。57種類目となる「おもちゃのカンヅメ」は、キダルトの注目を集めるメダルゲームに着目し、老若男女の遊びゴコロをくすぐる金の“メダルゲーム”となって登場する。

「金のキョロメダル缶」は、“クエックエックエ～♪”でおなじみの「チョコボールのうた」を聴きながら、キョロちゃんをモチーフにしたメダルゲームにメダルを入れて楽しめる。メダルで押し出して獲得できるのはヒミツのおもちゃ。メダルゲームの楽しさと中身が気になるワクワク感を体験できる。

発送は1月下旬より開始。また、今なら2025年に登場した「キョロクレーン缶」と2種類から好きな方を選ぶことができる。

2025年に登場したキョロクレーン缶

縁起ものキョロちゃんストラップキャンペーン

フォロー＆リポストで応募！ 「金の招き猫キョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーン

キョロちゃんの公式X（@morinaga_CB）をフォローし、キャンペーン投稿をリポストすることで応募可能な「金の招き猫キョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーンが1月7日より実施される。「縁起ものキョロちゃん」を今年のテーマであり、遊びゴコロをくすぐる“金”で復刻した限定品で、合計100個用意される。

金の招き猫キョロちゃん

チョコボール2箱で応募！ 「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ当たる！」キャンペーン

「チョコボール」を2箱購入したレシートで応募すると、2月3日から9月1日まで毎月抽選で合計960名に「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」が当たるキャンペーンが実施される。

まねきねこ・だるま・ししまい・うちでのこづちの衣装を着た全4種類のキョロちゃんのうちいずれか1種がランダムで当たる。

※応募方法、対象商品等詳しくは2月3日11時以降、特設サイトにてご確認ください。

□特設サイト

「復刻版！縁起ものキョロちゃんストラップ」イメージ

【縁起ものキョロちゃんについて】

「キョロちゃんクラブ」・「キョロちゃんショップ」は1995年から2003年に発売。当時最も集めていた小中高生は、現在30代後半から40代。縁起ものキョロちゃんは、2001年に発売した「キョロちゃんショップ」の第5弾で、21世紀を記念した、にぎやかでおめでたい雰囲気が支持された。

「チョコボール」3製品 商品概要

発売日：2月上旬

参考小売価格：オープン価格

内容量：各28g

発売地区：全国/全ルート

【チョコボール＜ピーナッツ＞】

風味際立つピーナッツをクリスプ層で包み、チョコレートをコーティングしたチョコボール。しっかりとしたチョコ感により1粒でも満足できる味わい

【チョコボール＜キャラメル＞】

まろやかでコクのあるキャラメルを、チョコレートでコーティングしたチョコボール。キャラメルの味わいと食感が楽しめる味わい

【チョコボール＜いちご＞】

さっくりパフ入りチョコをいちごチョコでコーティングしたチョコボール。コーティングのいちごチョコにはつぶつぶ苺入りで、見た目もかわいい

