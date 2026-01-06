【ドラゴンクエストVII Reimagined 旅のはじまり先行プレイ版】 1月7日 配信開始予定

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC（Steam）用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」の無料体験版「旅のはじまり先行プレイ版」を1月7日に配信開始する。

「旅のはじまり先行プレイ版」では、冒険のはじまりから「ウッドパルナ」クリアまでの物語を遊べる。先行プレイ版のデータは製品版へ引き継ぐことが可能で、セーブデータがある場合、「マリベル」の見た目装備「おやすみワンピース」が手に入る。

また、1月6日にOP映像も公開した。石版とともに移り変わる世界を舞台に冒険を続ける主人公たちの姿が描かれており、高精細に生まれ変わった様子が覗える。

【『ドラゴンクエストVII Reimagined』 オープニング映像】

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

(P) SUGIYAMA KOBO