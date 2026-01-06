日本映画専門チャンネルでは、フジテレビのオムニバスドラマ『世にも奇妙な物語』の名作を厳選して放送する「世にも奇妙な物語アワー」を、8日24時から展開する。

坂口憲二

1990年に放送を開始し、昨年35周年を迎えた『世にも奇妙な物語』。ホラーからサスペンス、ギャグ、感動系からSF、シュールまで、多種多様なジャンルの短編映像作品を放送するオムニバス構成の番組は視聴者の心をつかみ、多くのファンを作った。そんな同作の傑作選が、深夜に放送される。

主な放送作品のラインナップは、以下の通り。

○世にも奇妙な物語　傑作選 #1

＜1/8(木)深夜12:00〜、 1/22(木)深夜12:30〜＞

「8分間」 (2005)　

出演：坂口憲二／山崎一／山田優／桜井聖

脚本：佐藤久美子

演出：都築淳一

毎日決まった時刻に8分間意識がなくなる男性にまつわる意外な真相を劇的にひも解く。

「鏡子さん」 (2006)　

出演：広末涼子／江波杏子／木場勝己／中村綾

脚本：中村樹基

演出：木下高男

不可解な噂が飛び交う病院に赴任した女性研修医を襲う、思いもよらぬ恐怖を描く。

○世にも奇妙な物語　傑作選 #2

＜1/15(木)深夜12:00〜, 1/29(木)深夜12:30〜＞

「あなたの物語」 (2005)　

出演：小西真奈美／山中聡／藤澤恵麻／猫田直

脚本：小川みづき

演出：都築淳一

自分の未来を知りたい願望に強く囚われた女性の狂気に、小西真奈美がリアルに迫る力作。

「部長OL」 (2006)　

出演：釈由美子／伊武雅刀／桜井聖／中根徹

脚本：小川みづき

演出：佐藤源太

ひょんなことから中身が入れ替わってしまったOLと部長の奮闘をユーモラスに描く。





○世にも奇妙な物語　傑作選 #3

＜2/5(木)深夜12:00〜＞

「倦怠期特効薬」 (2005)　

出演：ユースケ・サンタマリア／井上和香／小手伸也

脚本：山浦雅大／佐藤久美子

演出：植田泰史

悩める夫婦が夢見る特効薬をゲットした男性の運命の変転をコミカルにつづる。

「雰差値教育」 (2007)　

出演：永作博美／前田公輝／松山愛里

脚本：小川みづき／森ハヤシ

演出：佐藤源太

新たな職場の斬新な教育に翻弄される女教師の奮闘を、鋭いユーモアを交えて描く。





○世にも奇妙な物語　傑作選 #4

＜2/12(木)深夜12:00〜＞

「未来同窓会」 (2007)　

出演：石原さとみ／大高洋夫

脚本：ブラジリィー・アン・山田

演出：松木創

明らかに年上のクラスメート揃いの同窓会に参加した女性の不思議な体験を描く。

「越境」 (2005)　

出演：木村佳乃／佐々木蔵之介／塩見三省

脚本：中村樹基／半澤律子

演出：星護

何の接点もなさそうな男女にまつわる秘密を情感豊かに描出するラブストーリー。





○今後の放送予定

「リプレイ」 (2006)　

出演：伊藤淳史／池脇千鶴

脚本：佐藤久美子

演出：岩田和行

「ドラマティックシンドローム」 (2001)　

出演：優香／石黒賢

脚本：旺季志ずか

演出：土方政人

「密告（チクリ）ネット」 (2005)　

出演：鈴木杏

脚本：佐藤久美子

演出：都築淳一

「知らなすぎた男」 (2002)　

出演：佐藤浩市／叶美香／広田レオナ／片桐はいり

脚本：旺季志ずか

演出：河毛俊作