ニューストップ > IT 経済ニュース > ITビジネスニュース > TwitterとPinterest共同創業者が仕掛ける「Tangle」、ソーシャルメデ… TwitterとPinterest共同創業者が仕掛ける「Tangle」、ソーシャルメディアの解毒剤目指す TwitterとPinterest共同創業者が仕掛ける「Tangle」、ソーシャルメディアの解毒剤目指す 2026年1月6日 9時59分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ witter共同創業者のBiz Stone氏とPinterest共同創業者のEvan Sharp氏が、2024年11月に「Tangle」をローンチした。ソーシャルメディアがもたらした「深刻な被害」への反省から生まれたという。. リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ChatGPT・Copilot・DeepSeek・Gemini、個人情報収集が最も少ないAIは? SNSのデータなどからファンの声を可視化しファンエンゲージメント向上を支援するソリューション提供開始 NTTタウンページ、中堅・中小企業向けに「SNS投稿・運用代行サービス」提供開始