バナナマン設楽統、25年以上前に毎日遊んでいた人気俳優2人を実名告白 互いの呼び名も明かす
【モデルプレス＝2026/01/06】お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、1月1日放送のTBS系「新春！バナナサンド元日SP」（17時〜）に出演。25年以上前に毎日遊んでいた人気俳優を明かした。
【写真】バナナマン設楽が毎日遊んでいた50歳イケメン俳優
この日は番組のゲストに俳優の伊藤英明が登場したことを受け、設楽が「なんなら昔…」と話し始めると、伊藤は「統くんお久しぶりです」と挨拶し、共演者から「どういう関係？」と驚きの声が上がった。
設楽と伊藤は25年以上前からの仲だそうで、設楽は「僕は萩原聖人さんから可愛がってもらっていたんですけど、その当時（伊藤も含めて）よく一緒に遊んでいたんですよね」と俳優の萩原聖人や伊藤と遊んでいたと告白。伊藤が「ボウリングを毎日やってた」と言うと、設楽は「ボウリングやったり、焼肉食べたり」と返し、昔話に花を咲かせていた。
また設楽は伊藤を「伊藤さん」と呼び、伊藤は設楽を「統くん」と呼んでいたと明かすと「統ちゃんはいるけど、統くんはいない」とツッコミが入り、スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆設楽統、伊藤英明＆萩原聖人とは25年以上前の遊び仲間
◆設楽統＆伊藤英明、互いの呼び名を明かす
