1·î3Æü¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢´§ÈÖÁÈ¡ÖÌÚÂ¼¤µ??¤ó¡ª¡×¤ÎºÇ¿·²ó¤ò¸ø³«¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÇÌÚÂ¼¤¬Ä´Íý»Õ¤ÎÍñ¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¥²¥¹¥È¤ÎONE OK ROCK¡¦Taka¡Ê37¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ëÀìÌç³Ø¹»¤òË¬Ìä¡£Æ±¹»¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È³Ø²Ê¤È¥Õ¡¼¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³Ø²Ê¤¬¤¢¤ê¡¢°¦¸¤²È¤Î2¿Í¤Ï¤½¤³¤Ç¥É¥Ã¥°¥Õ¡¼¥É¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¸¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´ÖÍÑ¤ÎÎÁÍý¤òºî¤ë³Ø²Ê¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î³Ø²Ê¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¿ßË¼¤ÇÂ´¶ÈÀ©ºî¤ÎÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«2¿Í¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤¿À¸ÅÌ¤ÎÎÁÍý¤ò»î¿©¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦Î®¤ì¤Ë¡£¤½¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥±¡¼¥¤Ç¡¢Taka¤Ï°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È°ì¸À¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦ÌÚÂ¼¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¡¢Taka¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÂ¥¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤Í¡×¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÈæÎ¨¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥º¤¬¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤ËÉé¤±¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤È¤ÏÂ¿Ê¬¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢Á´Éô¤Ç10¤À¤È¤·¤¿¤é7:3¤Ë¤¹¤ë¤°¤é¤¤¥¬¥È¡¼¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â½½Ê¬À®Î©¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ë¤â¥¬¥È¡¼¤Ë¤âÂ¿Ê¬¥Ù¥ê¡¼·Ï¤Î¥½¡¼¥¹¤ÏÀäÂÐ¹ç¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡¢¥¬¥È¡¼¤Ò¤¤¤¿¤é¥Ù¥ê¡¼·Ï¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥Ó¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤Ò¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ç¤½¤Î¾å¤«¤é¥Á¡¼¥º¤Ò¤¤¤Æ¤ä¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤È¤¤Ë¿¿¤óÃæ¤ËÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬¥¹¥ó¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
ÌÚÂ¼¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¡¢Taka¤Ï¡Ö¤â¤¦´ë²è¤Î¼ñ»ÝÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¥ä¥Ð¤¹¤®¤Ã¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤¹¤ë¤ÈÌÚÂ¼¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬ºî¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤äÆ÷¤¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¤«¤Ö¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¥Á¡¼¥º¤ÎÃæ¤ËÎý¤ê¹þ¤ó¤À¤é¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÌÚÂ¼¤ÈTaka¤ÏÊÌ¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤ÎÎÁÍý¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÌÚÂ¼¤Ï¥ê¥å¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Î°ì¼ï¡Ë¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤Ë¼ÁÌä¡£Âç¿Í¸þ¤±¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤ÈÊÖÅú¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È½õ¸À¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥í¥ó¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤Î¥Ñ¥ó¤òºî¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥ë¡¼Â¿¤á¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×¤È¸À¤¤¡¢¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤òºî¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤Ë¤Ï¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ë¥ô¥£¡¼¥¬¥ó¤Ç¡¢Æ¦Æý¥¢¥¤¥¹¤È¤«¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Îºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿ô¡¹¤Î¡ÈÌ¾¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿ÌÚÂ¼¡£Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥¥à¥¿¥¯¡¢¹Ö»ÕÊÂ¤ß¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ä¤Ê¡£¤¹¤ó¤´¤¤¤ï¡¼¡Õ
¡Ô¥¥à¥¿¥¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢À¨¤¤¤Ê¤¡¡£¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤ë¿Í¤Î°Õ¸«¤À¤·¡¢¤ªÎÁÍý¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÈ¯ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô¥¥à¥¿¥¯¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤¬¥¨¥°¤¤¡£¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤È¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¢ÍÆ°×¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤¤ÆÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¤ä¤Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÌÚÂ¼¤µ¤ó¤âµ¤¸¯¤¤¤Ç¤¤ÆÍ¥¤·¤¤¤·¡¢ÎÁÍý¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÅª³Î¤ÇÀ¨¤¤¤·¥¢¥¤¥Ç¥¢¤âËÉÙ¤ÇÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡Õ
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢SMAP»þÂå¤Ë´§ÈÖÁÈ¡ØSMAP¡ßSMAP¡ÙÆâ¤ÎÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¡ØBISTRO SMAP¡Ù¤Ç¡¢21Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥²¥¹¥È¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±´ë²è¤Ë¤Ï¥¦¡¼¥Ô¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤ÎÂçÊªÃøÌ¾¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯¡ÈÍèÅ¹¡É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈþ¿©²È¤¿¤Á¤òËÜ³ÊÅª¤ÊÎÁÍý¤Ç¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Àå¤ÈÎÁÍý¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ØBISTRO SMAP¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ô¥Ó¥¹¥È¥í¤Î¥¦¥£¡¼¥à¥Ã¥·¥å»×¤¤½Ð¤·¤¿¤µ¤¹¤¬ÌÚÂ¼·¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ËÜ³ÊÅª¡ª¡ª¡Õ¡Ô¤³¤ì¤¬¥¬¥Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»òÊª¡Ä¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë