¸©Æâ3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡ªÀÅ²¬Ï«Æ¯¶É¡ÖÃæ¹âÇ¯¸þ¤±¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×

¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÀÅ²¬Ï«Æ¯¶É¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÃæ¹âÇ¯À¤Âå³èÌö±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤òÀÅ²¬¸©Æâ3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡£

³µ¤Í35ºÐ¤«¤é59ºÐ¤ÎÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£

 

ÀÅ²¬Ï«Æ¯¶É¡ÖÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×

 

 

³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¡Á2·î3Æü(²Ð)

³«ºÅ¾ì½ê¡§ÀÅ²¬(¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×)¡¢¾ÂÄÅ(¥×¥é¥µ¥ô¥§¥ë¥Ç)¡¢ÉÍ¾¾(¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾)

»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ

 

½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢¸©Æâ´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£

µá¿ÍÉ¼¤À¤±¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¿ÍÊªÁü¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡É¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

ÅöÆü¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÆ¯¤­Êý¤ä¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¥­¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê£¿ô´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤ò¼Â»Ü¡£

»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢ÉþÁõ¼«Í³¡¢ÍúÎò½ñ¤âÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤­¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

³«ºÅÆüÄø¡¦²ñ¾ì¾ÜºÙ

 

¸©Æâ3¥¨¥ê¥¢¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

³Æ²ñ¾ì¤È¤â»²²Ã´ë¶È¿ô¤Ï10¼ÒÄøÅÙ¤òÍ½Äê¡£

 

¡ÚÀÅ²¬²ñ¾ì¡Û

Æü»þ¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å) 13:30¡Á16:30(¼õÉÕ³«»Ï 13:00)

²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥× 10F ²ñµÄ¼¼1001(ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶èÅìÀÅ²¬2-3-1)

 

¡Ú¾ÂÄÅ²ñ¾ì¡Û

Æü»þ¡§2026Ç¯2·î2Æü(·î) 13:30¡Á16:30(¼õÉÕ³«»Ï 13:00)

²ñ¾ì¡§¥×¥é¥µ¥ô¥§¥ë¥Ç 3F ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥ëB(¾ÂÄÅ»ÔÂç¼êÄ®1-1-4)

 

¡ÚÉÍ¾¾²ñ¾ì¡Û

Æü»þ¡§2026Ç¯2·î3Æü(²Ð) 13:30¡Á16:30(¼õÉÕ³«»Ï 13:00)

²ñ¾ì¡§¥¢¥¯¥È¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾ 3F ¥³¥ó¥°¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ 31²ñµÄ¼¼(ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÈÄ²°Ä®111-1)

 

¥×¥í¥°¥é¥à¤È»²²Ã¥á¥ê¥Ã¥È

 

ÅöÆü¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

13:00¡Á¡§¼õÉÕ³«»Ï

13:30¡Á14:00¡§¥­¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼

14:00¡Á14:15¡§´ë¶È¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó

14:15¡Á16:30¡§´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ

 

ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¤ÎºÎÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê´ë¶È¤ÈÄ¾ÀÜÌÌÃÌ¤¬²ÄÇ½¡£

µá¿ÍÉ¼¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äËÜ²»¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÃª²·¤·¤äº£¸å¤ÎÆ¯¤­Êý¤ò¹Í¤¨¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤â¼õ¹Ö¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢»öÁ°¿½¹þ¼Ô¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Office¥¹¥­¥ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡¢IT¡¦»ñ³ÊÂÐºö¤Ê¤É¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ä¥¹¥­¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÌòÎ©¤Ä¡ÖÌµÎÁe¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¹ÖºÂ¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

 

¿½¹þÊýË¡

 

»²²Ã´õË¾¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤ª¤è¤Ó¥­¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÌµÎÁÁêÃÌ¤È¤â¤ËÆ±°ì¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿½¹þ¥Õ¥©¡¼¥à¡§ https://forms.office.com/r/UwMNpKYJ5Z

ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§ https://shizuoka-chukonen.mhlw.go.jp/job/

 

·Ð¸³Ë­ÉÙ¤ÊÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤Î³èÌö¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢¹ÔÀ¯¼çºÅ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£

ºÆ½¢¿¦¤ä¥­¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¹¥µ¡¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

 

ÀÅ²¬Ï«Æ¯¶É¡ÖÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

