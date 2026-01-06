一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)と一般社団法人日本臨床検査薬協会(JACRI)は、共催Webセミナー『知っておきたい百日咳：診断・検査・予防・治療から耐性百日咳の流行』のオンデマンド配信を開始。

感染症分野で豊富な実績を持つ千葉大学真菌医学研究センターの石和田稔彦教授を演者に迎え、再注目されている百日咳について詳しく解説します。

JAIMA・JACRI共催Webセミナー「知っておきたい百日咳」

配信期間：2026年1月6日(火)から(終了日未定)

聴講費：無料

視聴URL： https://www.jaima.or.jp/jp/news_detail/webinar_20260106/

近年、日本国内で再び注目を集めている百日咳。

強い感染力を持つ呼吸器感染症であり、特に乳児にとっては重症化リスクが高く、命に関わることもある疾患です。

ワクチン接種による予防が可能ですが、感染した場合には早期診断と治療が重要となり、PCRなどの迅速検査や適切な抗菌薬投与が感染拡大防止に役立っています。

本セミナーでは、百日咳に関心のある多くの人々への情報提供を目的に、診断・検査・予防・治療の基礎から、近年の課題である耐性百日咳の流行までを網羅的に解説します。

プログラム詳細

演者は、百日咳をはじめとする呼吸器感染症のガイドライン策定や耐性菌問題への対応などで実績のある、千葉大学真菌医学研究センター 感染症制御分野 教授の石和田稔彦先生です。

以下の2つのテーマについて講演が行われます。

(1) 百日咳の診断・検査・治療・予防について(約18分)

(2) 耐性百日咳の流行と流行時の注意点について(約21分)

医療従事者や関係者だけでなく、広く百日咳についての知識を深めることができる無料のWebセミナー。

期間中はいつでも視聴可能なオンデマンド形式での配信です。

JAIMA・JACRI共催Webセミナー「知っておきたい百日咳」の紹介でした。

